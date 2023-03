L'or en passe de connaître sa meilleure semaine depuis la mi-novembre grâce aux tensions dans le secteur bancaire

Le prix de l'or a augmenté vendredi, soutenu par un dollar plus faible, et s'apprêtait à enregistrer sa plus forte hausse hebdomadaire depuis la mi-novembre, la crise bancaire mondiale ayant poussé les investisseurs à se tourner vers le métal refuge.

L'or au comptant était en hausse de 0,5% à 1 928,08 dollars l'once, à 3h13 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,5% à 1 932,10 $. Les prix des lingots ont augmenté d'environ 3,2% jusqu'à présent dans la semaine, se dirigeant vers un troisième gain hebdomadaire consécutif, soutenu par la demande de refuge après l'effondrement de la Silicon Valley Bank (SVB), la plus grande faillite bancaire depuis la crise financière de 2008. Les grandes banques américaines ont injecté 30 milliards de dollars de dépôts dans la First Republic Bank jeudi pour sauver le créancier pris dans une crise bancaire de plus en plus grave. Cette mesure a été prise après que le créancier suisse Credit Suisse a déclaré qu'il emprunterait jusqu'à 54 milliards de dollars auprès de la Banque nationale suisse pour renforcer ses liquidités. La crise bancaire a semblé soutenir l'or "parce qu'elle a conduit au sentiment général qu'avec ce risque de marché et ce stress du crédit, les banques centrales pourraient reculer (sur les taux)", a déclaré Ilya Spivak, responsable de la macro mondiale chez Tastylive. Toutefois, la Banque centrale européenne (BCE) a relevé ses taux d'intérêt de 50 points de base jeudi, les inquiétudes concernant l'inflation élevée l'emportant sur les craintes d'une crise bancaire mondiale. Les banquiers centraux américains devraient poursuivre leur campagne de lutte contre l'inflation en relevant leurs taux de 25 points de base lors de la réunion de mars. Le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement augmente lorsque les taux d'intérêt sont relevés pour réduire l'inflation. L'objectif est de savoir "si la Fed peut faire ce que la BCE vient de faire, c'est-à-dire rester dans la lutte contre l'inflation sans déclencher une sorte d'ébranlement du marché", a déclaré M. Spivak de Tastylive. Le Dollar Index était en baisse de 0,2%, rendant l'or plus attractif pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/] L'argent au comptant a augmenté de 0,9% à 21,89 l'once, le platine a augmenté de 0,8% à 980,33 dollars et le palladium a grimpé de 0,9% à 1 443,80 dollars. Les trois métaux sont en passe de réaliser des gains hebdomadaires, l'argent étant en passe de réaliser sa meilleure semaine depuis le début du mois de décembre.