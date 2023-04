Le prix de l'or a légèrement augmenté vendredi, en vue d'un deuxième gain hebdomadaire consécutif, alors que le dollar américain a chuté et que les données économiques récentes ont incité les paris que la Réserve fédérale est proche de la fin de son cycle d'augmentation des taux d'intérêt.

L'or au comptant était en hausse de 0,2 % à 2 044,09 $ l'once, à 0355 GMT, près d'un sommet d'un an atteint jeudi. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2 % à 2 059,40 $.

Le Dollar Index a glissé à un plus bas d'un an, rendant le lingot moins cher pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

"L'appétit pour vendre le Dollar américain dans le sillage des données d'inflation molles, des rendements plus faibles et des appels à un taux terminal de la Fed plus bas ont été un énorme moteur pour l'or", a déclaré Matt Simpson, un analyste de marché senior chez City Index. [US/]

Les données de cette semaine ont montré que l'indice des prix à la production américaine en mars a connu la plus forte baisse depuis avril 2020, tandis que l'indice des prix à la consommation a augmenté moins que prévu.

En outre, le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté plus que prévu la semaine dernière, ce qui indique que les conditions du marché du travail se relâchent alors que les coûts d'emprunt plus élevés freinent la demande dans l'économie.

Ces chiffres, ainsi que les craintes d'une légère récession, ont permis à l'or de gagner environ 1,8 % depuis le début de la semaine.

L'outil FedWatch du CME montre que les marchés évaluent à 66,8 % la probabilité d'une hausse de 25 points de base en mai, avec des réductions de taux au cours du second semestre de l'année.

"Tous les regards seront tournés vers les ventes au détail américaines, le sentiment des consommateurs et les attentes en matière d'inflation aujourd'hui", a déclaré M. Simpson, ajoutant que l'or pourrait se diriger vers son plus haut niveau historique, si les données s'avéraient suffisamment faibles.

L'or est considéré comme une protection contre l'inflation et les incertitudes économiques, mais la hausse des taux d'intérêt réduit l'attrait de ce métal sans rendement.

"Les prix de l'argent ont évolué en tandem avec ceux de l'or", a déclaré ANZ dans une note.

L'argent au comptant a grimpé de 1 % à 26,04 dollars l'once, atteignant un pic d'un an, tandis que le platine a gagné 0,8 % à 1 055,14 dollars. Les deux métaux étaient sur le point de réaliser un cinquième gain hebdomadaire consécutif.

Le palladium a gagné 0,6 % à 1 508,57 $.