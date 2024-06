Le prix de l'or est resté stable vendredi et était en passe de réaliser sa première hausse hebdomadaire en trois semaines. Les traders ont augmenté leurs paris sur une baisse prochaine des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine, ce qui a fait baisser le dollar et les rendements des bons du Trésor.

L'or au comptant a peu changé à 2 377,13 $ l'once à 0321 GMT. Le lingot a gagné environ 2% depuis le début de la semaine.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,2% à 2 396,00 $.

Le dollar est resté proche de son plus bas niveau en huit semaines et le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a chuté à 4,275% jeudi, son plus bas niveau depuis le 1er avril, rendant le lingot plus attractif pour les investisseurs.

"Les prix de l'or se sont maintenus dernièrement, car la baisse des rendements obligataires et la faiblesse du dollar américain ont créé un environnement favorable au métal jaune", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

Les marchés attendent maintenant les données sur les emplois non agricoles aux Etats-Unis à 1230 GMT, avec la possibilité que la croissance de l'emploi soit inférieure à la prévision médiane de 185.000 des économistes.

"Il se peut qu'il faille une surprise à la baisse significative dans les conditions de travail pour convaincre la Fed d'une réduction anticipée des taux, étant donné que la progression de l'inflation s'est globalement arrêtée autour du niveau de 3 %. Toute donnée plus faible sur le marché du travail pourrait se traduire par une hausse des prix de l'or", a déclaré Jun Rong.

Une série de données macroéconomiques plus faibles cette semaine a renforcé les signes que l'inflation se ralentissait et que la Fed commencerait à réduire ses taux dès le mois de septembre.

La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

Le prix de l'or devrait atteindre un nouveau record cette année malgré une baisse de la demande physique, selon la société de conseil Metals Focus.

Un cocktail de facteurs, tels que les prévisions de baisse des taux américains, les achats des banques centrales et les tensions géopolitiques, a soutenu la demande d'or, qui a atteint un record de 2 449,89 dollars le 20 mai.

L'argent au comptant a baissé de 0,4 % à 31,16 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,3 % à 1 006,15 dollars et le palladium a perdu 0,4 % à 925,75 dollars.