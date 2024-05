Le prix de l'or a augmenté vendredi et est en passe de réaliser un gain hebdomadaire, les données économiques récentes ayant incité les traders à augmenter les paris sur une réduction des taux d'intérêt de la part de la Réserve fédérale plus tard dans l'année.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 2 347,98 $ l'once, à 0046 GMT. Les prix des lingots ont augmenté de 2% depuis le début de la semaine.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,6% à 2 354,10 $.

* Les données de jeudi ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté plus que prévu la semaine dernière, offrant une preuve supplémentaire que le marché du travail se refroidit constamment.

* Les marchés financiers s'attendent à ce que la Fed entame son cycle d'assouplissement en septembre. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention d'or.

* L'attention se porte maintenant sur le sentiment des consommateurs de l'Université du Michigan à 14h00 GMT et sur les données de l'indice des prix à la consommation prévues la semaine prochaine.

* Il y a une incertitude "considérable" sur la direction que prendra l'inflation américaine dans les mois à venir, a déclaré jeudi la présidente de la Fed de San Francisco, Mary Daly, tout en ajoutant qu'elle a toujours confiance dans le fait que les pressions sur les prix continuent à s'atténuer.

* Par ailleurs, un haut responsable israélien a déclaré jeudi que le dernier cycle de négociations indirectes au Caire pour mettre fin aux hostilités à Gaza avait pris fin et qu'Israël poursuivrait son opération à Rafah et dans d'autres parties de la bande de Gaza comme prévu.

* L'argent au comptant a baissé de 0,1% à 28,31 dollars l'once, mais était sur le point d'enregistrer sa meilleure semaine depuis cinq ans.

* Le platine s'est raffermi de 0,8% à 985,40 dollars et le palladium a augmenté de 0,1% à 968,25 dollars. Les deux métaux étaient en passe de réaliser des gains hebdomadaires.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0600 Estimation du PIB du Royaume-Uni, Prelim March

0600 UK Production manufacturière MM Mars

1130 Allemagne Publication du compte de la

réunion de politique monétaire du

Conseil des gouverneurs de l'Union européenne

Banque centrale européenne qui s'est tenue les 10 et 11 avril

1400 US U Mich Sentiment Prelim May