L'or en passe de subir sa septième perte mensuelle ; la réunion de la Fed est à l'honneur

L'or au comptant était stable à 1 642,55 $ l'once, à 0331 GMT, mais a baissé de 1% pour le mois jusqu'à présent.

Les contrats à terme sur l'or américain étaient stables à 1 645,00 $.

"Les participants au marché chercheront des indices pour renforcer les récentes spéculations d'un ralentissement des hausses de taux de la Fed après novembre", a déclaré Yeap Jun Rong, stratégiste de marché chez IG, ajoutant que l'or pourrait connaître un regain de traction en raison "d'inquiétudes plus fortes sur les risques de croissance ou d'une plus grande importance accordée à une position dépendante des données."

Bien que la hausse puisse encore sembler limitée, étant donné que les taux resteront à des niveaux élevés pendant plus longtemps, a déclaré Yeap.

Les données de vendredi ont montré que les dépenses de consommation américaines ont augmenté plus que prévu en septembre, tandis que les pressions inflationnistes sous-jacentes ont continué à faire des bulles, réduisant les attentes d'un ralentissement de la Fed.

Le Dollar Index s'est maintenu, tandis que le rendement de référence du Trésor à 10 ans a dépassé le seuil de 4 %.

La Fed a relevé son taux d'intérêt de référence au jour le jour, qui était proche de zéro en mars, et on s'attend largement à ce qu'elle procède à une quatrième hausse consécutive de 75 points de base lors de sa réunion des 1er et 2 novembre.

Alors que l'or est traditionnellement considéré comme une couverture contre l'inflation, les hausses de taux américaines augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots à rendement nul.

Indicateur du sentiment, les avoirs du SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, ont chuté de 0,28 % à 922,59 tonnes vendredi, leur plus bas niveau depuis mars 2020.

L'argent au comptant a baissé de 0,5 % à 19,14 $ l'once.

Le platine a baissé de 0,7 % à 938,47 $, mais se dirigeait vers son plus grand gain mensuel depuis février 2021.

Le palladium a augmenté de 1 % à 1 919,00 $, mais a perdu 11 % en octobre, sa plus forte baisse mensuelle depuis cinq ans.