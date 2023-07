Le prix de l'or devrait enregistrer lundi sa plus forte hausse mensuelle depuis quatre ans, aidé par les prévisions croissantes selon lesquelles les principales banques centrales pourraient approcher de la fin des cycles actuels de resserrement de la politique monétaire dans leur lutte pour contenir l'inflation.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,2 % à 1 956,02 $ l'once à 1 h 10 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont glissé de 0,3 % à 1 955,40 $ l'once.

* Le prix de l'or devrait terminer le mois en hausse d'environ 2%, le plus haut depuis mars, alors que les attentes que les taux d'intérêt américains pourraient être proches de leur sommet ont envoyé le dollar sur la voie d'une deuxième baisse mensuelle consécutive.

* Des taux d'intérêt plus élevés découragent l'achat de lingots qui ne rapportent pas d'intérêts et dont le prix est fixé en dollars.

* Les données de vendredi ont montré que l'inflation annuelle américaine a augmenté à son rythme le plus lent depuis plus de deux ans en juin, renforçant les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale est plus proche de mettre fin à son cycle de hausse des taux d'intérêt le plus rapide depuis les années 1980.

* Deux responsables de la Banque centrale européenne ont évoqué vendredi la possibilité de mettre un terme à la série de hausses de taux d'intérêt la plus forte et la plus longue de la BCE, alors que les perspectives pour l'économie de la zone euro se sont détériorées malgré une inflation toujours élevée.

* La Banque du Japon a annoncé vendredi le début d'un lent abandon de décennies de stimulation monétaire massive, permettant aux taux d'intérêt du pays d'augmenter plus librement en fonction de l'augmentation de l'inflation et de la croissance économique.

* Les primes d'or physique chinoises ont atteint leur plus haut niveau en quatre mois la semaine dernière, grâce à une demande soutenue, tandis qu'un recul des prix a alimenté une légère reprise des achats en Inde.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,3 % vendredi.

* D'autres métaux précieux semblaient prêts à afficher des hausses mensuelles, l'argent au comptant étant en tête avec 7 %, mais stable sur la journée à 24,33 $ l'once. Le platine a baissé de 0,3% à 932,16$, et le palladium s'est maintenu à 1245,73$.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0900 EU HICP Flash YY July 0900 EU HICP-X F, E, A & T Flash MM, YY July 0900 EU GDP Flash Prelim QQ, YY Q2 (Reporting by Swati Verma in Bengaluru ; Editing by Nivedita Bhattacharjee)