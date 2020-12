L'or en route pour sa meilleure performance annuelle depuis 10 ans

L'or aussi aura connu une année 2020 riche en rebondissements. Après avoir dépassé la barre symbolique des 2 000 dollars l'once et battu de nouveaux records cet été grâce à son statut de valeur refuge dans un contexte de crise du covid-19, le précieux métal a par la suite reculé face à la peur d'un risque inflationniste provoqué par la politique très accommodante des banques centrales. Il a ensuite progressivement retrouvé un chemin ascendant à partir d'octobre en raison de la faiblesse du dollar et du second plan de relance.



Pour cette dernière séance, les futures au Comex gagnent en début d'après-midi 0,21% à 1 897,30 dollars l'once, et ce qui devrait permettre à l'or de terminer sur un gain annuel de près de 25%, soit sa meilleure performance depuis 2010.