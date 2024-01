Le prix de l'or a légèrement augmenté mardi, soutenu par la perspective d'une réduction des taux d'intérêt en 2024 de la part de la Réserve fédérale, tandis que les investisseurs attendent avec impatience une série de données économiques cette semaine pour obtenir plus de clarté sur les perspectives des taux américains.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en hausse de 0,3% à 2 068,29 dollars l'once, à 0129 GMT. Les prix du lingot ont augmenté de 13% en 2023 pour afficher leur première hausse annuelle depuis 2020.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont également augmenté de 0,3% à 2 077,40 $ l'once.

* Cette semaine, l'accent sera mis sur les minutes de la dernière réunion de la Fed, prévue jeudi, pour plus d'indices sur les réductions de taux cette année. Les données sur les offres d'emploi aux États-Unis et sur les emplois non agricoles de décembre seront également suivies de près cette semaine.

* Lors de sa réunion de décembre, la Fed a adopté un ton étonnamment dovish et a prévu des réductions de taux de 75 points de base pour 2024.

* Selon l'outil FedWatch du CME, les marchés évaluent actuellement à 86 % la probabilité que la banque centrale américaine réduise ses taux d'intérêt en mars.

* La baisse des taux d'intérêt diminue le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement et pèse sur le dollar, ce qui rend l'or moins cher pour les investisseurs détenant d'autres devises.

* L'indice du dollar est resté stable le premier jour de bourse de l'année après avoir enregistré sa première perte annuelle depuis 2020.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient diminué de 0,16% à 879,11 tonnes vendredi, contre 880,55 tonnes jeudi.

* La demande d'or physique en Inde est restée faible la semaine dernière, car la hausse des prix locaux à des niveaux presque record a découragé les acheteurs pendant les vacances de fin d'année.

* L'argent au comptant a gagné 0,5% à 23,88 dollars l'once, tandis que le platine est resté stable à 987,61 dollars. Le palladium a glissé de 0,9 % à 1 088,82 dollars.