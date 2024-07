Le prix de l'or a légèrement augmenté mardi, les commentaires du président de la Réserve fédérale Jerome Powell ayant renforcé les arguments en faveur d'une baisse des taux d'intérêt en septembre, tandis que les investisseurs attendent de nouvelles données économiques américaines pour obtenir d'autres indices sur la politique monétaire.

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 2 423,89 dollars l'once à 0140 GMT. Lundi, les prix ont atteint leur plus haut niveau depuis le 20 mai, lorsque le lingot a atteint un sommet record de 2 449,89 $.

Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 2 429,90 dollars.

"Powell a continué à poser les bases d'un prochain assouplissement de la politique monétaire. Une baisse des taux en septembre est maintenant entièrement prise en compte par les marchés, ce qui pourrait maintenir les sentiments des prix de l'or bien soutenus dans la période qui précède", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

M. Powell a déclaré lundi que les trois chiffres de l'inflation américaine au cours du deuxième trimestre de cette année "renforcent quelque peu la confiance" dans le fait que le rythme de l'augmentation des prix revient à l'objectif de la Fed de manière durable, des remarques qui suggèrent qu'une baisse des taux d'intérêt n'est peut-être plus très loin.

Lorsque les taux d'intérêt diminuent, l'attrait des lingots sans rendement augmente généralement.

Les investisseurs attendaient les données sur les ventes au détail américaines prévues à 1230 GMT mardi et les commentaires des gouverneurs de la Fed Christopher Waller et Adriana Kugler plus tard cette semaine pour plus d'orientation.

Un rapport sur les ventes au détail en demi-teinte pourrait soutenir les prix de l'or sur les paris dovish de la Fed, tandis qu'une rupture à un nouveau sommet marquera la poursuite de la tendance haussière plus large de l'or, ce qui pourrait laisser le niveau de 2600 $ à surveiller, a déclaré Yeap.

Ailleurs, les importations de platine de l'Inde en quatre semaines à partir de la mi-juin ont éclipsé le total de 2023, car les négociants en lingots ont exploité une faille en enregistrant des alliages contenant environ 90% d'or en tant que platine pour éviter des droits plus élevés, ont déclaré à Reuters des responsables du gouvernement et de l'industrie.

Parmi les autres métaux, l'argent au comptant a baissé de 0,9% à 30,72 dollars l'once et le platine a reculé de 0,4% à 991,40 dollars, tandis que le palladium a augmenté de 0,2% à 951,84 dollars.