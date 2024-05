Le prix de l'or a légèrement augmenté jeudi après une forte hausse au cours de la dernière session, le dollar et les rendements obligataires s'étant affaiblis en raison de la probabilité croissante d'une réduction des taux d'intérêt par la Réserve fédérale américaine dès le mois de septembre.

L'or au comptant a augmenté de 0,1% à 2 388,10 $ l'once, à 0255 GMT, après avoir gagné plus de 1% à son plus haut niveau depuis le 19 avril mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 2 393,20 $.

Le dollar a baissé de 0,2% par rapport à un panier d'autres devises majeures, rendant le lingot moins cher pour les détenteurs d'autres devises. Le rendement de référence du Trésor à 10 ans a atteint son niveau le plus bas depuis plus d'un mois.

"Suite aux données de l'indice des prix à la consommation d'avril, les chances d'une réduction potentielle des taux en septembre se sont renforcées, ce qui convient au prix de l'or du point de vue du rendement", a déclaré Tim Waterer, analyste en chef du marché chez KCM Trade.

"Avec l'inflation qui s'éloigne, l'or fait du foin pendant que le soleil brille et semble prêt à atteindre le niveau de 2400 dollars. Cependant, un rebond potentiel du dollar ou des rendements du Trésor pourrait être le plus grand obstacle pour le prix de l'or dans le reste de la semaine." La baisse des prix à la consommation aux États-Unis, le rapport sur l'emploi de la semaine dernière et le rapport sur la masse salariale d'avril plus faible que prévu sont autant de bonnes nouvelles pour les décideurs de la Fed, qui attendent de voir de nouveaux progrès en matière d'inflation avant de réduire les coûts d'emprunt.

Les lingots sont connus pour être une protection contre l'inflation, mais la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention d'or non rémunéré.

Austan Goolsbee, président de la Réserve fédérale de Chicago, a déclaré qu'il était optimiste quant à la poursuite de la baisse de l'inflation, faisant écho aux commentaires du président de la Fed, Jerome Powell, plus tôt dans la semaine, lorsqu'il a noté qu'il était peu probable que la banque centrale doive à nouveau relever les taux d'intérêt.

L'argent au comptant a baissé de 0,5 % à 29,56 dollars l'once et le palladium a gagné 0,3 % à 1 012,93 dollars.

Le platine a augmenté de 0,7 % à 1 071,00 $, atteignant son plus haut niveau depuis le 22 mai de l'année dernière.