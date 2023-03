Le prix de l'or a évolué dans une fourchette étroite mercredi, certains investisseurs restant sur la touche avant la décision de la Réserve fédérale américaine sur les taux d'intérêt et les perspectives politiques.

L'or au comptant est resté stable à 1 939,59 $ l'once, à 3h18 GMT, après avoir baissé de 2% mardi. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1 % à 1 943,50 $.

"L'évolution du marché reste fluide, mais il semble que le secteur bancaire montre des signes timides de reprise après les mesures d'urgence et les assurances des autorités... L'or a baissé alors que la demande de refuge se dissipe", a déclaré Christopher Wong, stratège OCBC FX.

L'or a récemment progressé de 10 %, soit d'environ 180 dollars, pour atteindre son plus haut niveau en un an, grâce à la demande de valeurs refuges après l'effondrement de la Silicon Valley Bank, basée aux États-Unis, et la crise au sein du créancier Credit Suisse. Mais les prix ont reculé après que le sauvetage du Crédit Suisse ait aiguisé l'appétit pour le risque, bien que les incertitudes du système financier subsistent. [MKTS/GLOB]

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré mardi aux banquiers que le système bancaire américain se stabilisait, mais que des mesures supplémentaires pourraient être nécessaires "si les petites institutions subissent des retraits de dépôts qui posent un risque de contagion".

L'attention des investisseurs se porte désormais sur la décision de la Fed prévue à 18h00 GMT, suivie d'une conférence de presse du président de la Fed, Jerome Powell. La banque centrale américaine devrait largement relever ses taux de 25 points de base, selon l'outil FedWatch du CME.

"L'accent est mis sur la façon dont la Fed communique ses orientations futures, en particulier la rhétorique 'la plus élevée pour plus longtemps' et les graphiques de points", a déclaré Wong d'OCBC.

"Si les points sont plus élevés, cela signifie que la Fed reste optimiste et qu'elle est déterminée à lutter contre l'inflation... un éventuel repricing optimiste pourrait saper les prix de l'or.

Les lingots sont considérés comme une protection contre l'inflation, mais le coût d'opportunité de détenir de l'or sans rendement augmente lorsque les taux d'intérêt sont augmentés pour réduire l'inflation.

L'argent au comptant a baissé de 0,1 % à 22,36 dollars l'once, le platine s'est raffermi de 0,4 % à 972,10 dollars et le palladium a augmenté de 0,8 % à 1 399,59 dollars.