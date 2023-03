Le prix de l'or a baissé lundi, son attrait de valeur refuge ayant diminué alors que le sentiment de risque s'est amélioré après que le créancier suisse UBS a conclu un accord pour racheter son homologue Credit Suisse dans un effort de sauvetage pour stabiliser les marchés financiers mondiaux.

L'or au comptant était en baisse de 0,7% à 1 973,44 $ l'once, à partir de 0404 GMT, après avoir glissé de 1% plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 978,40 $.

Dimanche, UBS a accepté de racheter Credit Suisse, vieille de 167 ans, pour 3,23 milliards de dollars et d'assumer jusqu'à 5,4 milliards de dollars de pertes dans le cadre d'un accord soutenu par une garantie suisse massive.

Le Crédit Suisse a été pris dans une crise de plus en plus grave déclenchée par l'effondrement de la banque américaine Silicon Valley Bank au début du mois, à la suite de quoi l'or a augmenté de plus de 8 %, soit 160 dollars, en raison de la demande de valeurs refuges.

"La course pour rassurer les marchés sur les récentes instabilités financières mondiales se poursuit... avec l'accord de sauvetage d'UBS pour Credit Suisse aidant à calmer certains nerfs et soutenant un certain retrait des flux de refuge dans l'or", a déclaré Yeap Jun Rong, analyste de marché chez IG.

Les mesures prises par les autorités pour éviter une crise bancaire mondiale ont renforcé la confiance du marché lundi, les investisseurs accueillant favorablement l'acquisition de Credit Suisse par UBS Group et les liquidités d'urgence en dollars fournies par les principales banques centrales. [MKTS/GLOB]

Le dollar a augmenté de 0,2%, rendant le lingot cher pour les acheteurs étrangers. [USD/]

Mais "l'environnement de risque est fragile, car les participants au marché ne sont pas encore totalement convaincus que les récentes mesures prises par les autorités peuvent empêcher de nouvelles chutes bancaires. Par conséquent, l'or pourrait avoir besoin de beaucoup plus pour inverser sa tendance haussière actuelle," a déclaré Yeap d'IG.

Entre-temps, les marchés tablent sur une hausse de 25 points de base des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine mercredi.

Les lingots sont considérés comme une protection contre les incertitudes économiques, bien que des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de détenir de l'or sans rendement.

L'argent au comptant a baissé de 1,2 % à 22,32 dollars l'once, le platine a baissé de 0,6 % à 970,27 dollars et le palladium a baissé de 0,4 % à 1 414,10 dollars.