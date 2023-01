L'or est en hausse alors que le dollar plonge avant les données sur l'emploi aux États-Unis.

L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 1 856,11 $ l'once, à 0302 GMT, après avoir atteint un sommet de près de sept mois lors de la session précédente. Les contrats à terme sur l'or américain ont également enregistré une légère hausse de 0,1% à 1 861,20 $.

Le Dollar Index a baissé de 0,1%, rendant le lingot d'or plus attractif pour les investisseurs étrangers. [USD/]

"L'or a connu un bon début d'année, aidé par un dollar plus faible et les attentes que la Fed pourrait ralentir son rythme de hausse des taux. Les risques de récession et les achats des banques centrales devraient également soutenir le lingot cette année", a déclaré Brian Lan, directeur général du courtier GoldSilver Central basé à Singapour.

"Si les données sur l'emploi reflètent que les hausses de taux ont eu un impact sur l'économie, alors le dollar pourrait s'affaiblir davantage et profiter à l'or."

Le rapport national sur l'emploi ADP est attendu à 1315 GMT. Il sera suivi par les données très surveillées du département américain du travail sur les emplois non agricoles (NFP) vendredi.

Le procès-verbal de la réunion de décembre de la Fed publié mercredi a montré que tous les responsables ont convenu que la banque centrale américaine devrait ralentir le rythme de ses hausses agressives des taux d'intérêt.

Entre-temps, le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mercredi que la Fed devrait continuer à relever les taux d'intérêt lors de ses prochaines réunions, au minimum jusqu'à ce qu'elle soit sûre que l'inflation a atteint son pic.

Les lingots sont considérés comme une couverture contre l'inflation et les incertitudes économiques, mais la hausse des taux d'intérêt a tendance à peser sur l'or non productif.

Dans les autres métaux précieux, l'argent au comptant est resté stable à 23,74$, tandis que le platine a gagné 0,2% à 1 080,88$ et le palladium 0,3% à 1 793,38$.