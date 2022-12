L'or est en hausse alors que les traders s'intéressent aux données sur l'inflation aux États-Unis et à la décision de la Fed sur les taux.

L'or au comptant a gagné 0,3% à 1 785,78 $ l'once, à 0302 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,3 % à 1 796,50 $.

Le Dollar Index était en baisse de 0,2%. Un dollar plus faible rend le lingot plus attrayant pour les acheteurs détenant d'autres devises.

L'attention se porte maintenant sur les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain pour le mois de novembre, attendues à 1330 GMT.

"Les observateurs du marché digéreront les données IPC pour évaluer si un recalibrage hawkish des attentes de taux est justifié avant la réunion du FOMC", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège chez IG Market.

"Les haussiers de l'or pourraient également tenter d'exploiter le récit de la désinflation pour un mouvement à la hausse."

La banque centrale américaine devrait augmenter les taux d'intérêt de 50 points de base (pb) lors de sa dernière réunion de l'année, prévue les 13 et 14 décembre.

"On s'attend à ce que la Fed ralentisse le rythme des hausses de taux d'intérêt, bien que les responsables aient déclaré qu'ils resteraient probablement restrictifs pendant un certain temps. Une faible impression d'inflation pourrait voir cette période devenir plus courte que prévu", a déclaré ANZ dans une note.

Des taux plus bas ont tendance à être bénéfiques pour les lingots car ils diminuent le coût d'opportunité de la détention d'un actif non productif.

Les saisies d'or de contrebande en Inde ont atteint leur plus haut niveau depuis trois ans cette année, après que le gouvernement ait augmenté les droits d'importation sur le métal précieux et que les vols internationaux aient repris suite aux restrictions du COVID-19.

Goldman Sachs s'attend à ce que l'or, avec ses moteurs de demande réels, surpasse le bitcoin très volatile à long terme, a écrit la banque dans une note de recherche lundi.

L'argent au comptant a augmenté de 0,6 % à 23,44 $, le platine de 0,4 % à 1 005,88 $ et le palladium de 0,1 % à 1 889,50 $.