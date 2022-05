L'or est freiné par les fortes ventes au détail aux États-Unis et les paris sur la hausse des taux d'intérêt.

L'or au comptant a baissé de 0,2 % à 1 820,75 $ l'once à 11 h 32 HE (1532 GMT), tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,3 % à 1 819,50 $ .

Les ventes au détail américaines ont fortement augmenté en avril, ce qui suggère que la demande reste forte malgré une inflation élevée et apaise certaines craintes que l'économie se dirige vers une récession.

L'or semble avoir subi une certaine pression depuis ces données, a déclaré Ryan McKay, stratège en matières premières chez TD Securities.

"Le sentiment pour le marché des métaux précieux commence à devenir plus baissier. Et cela pourrait être synonyme de mauvaises nouvelles pour l'or à l'avenir" avec d'autres liquidations à venir, d'autant plus que la Réserve fédérale continue d'adopter un ton faucon, a ajouté McKay.

L'or est considéré comme une couverture contre l'inflation galopante, mais les hausses de taux se traduisent par un coût d'opportunité plus élevé de la détention de lingots non productifs. [US/]

"L'or se comporte moins comme une flèche et plus comme une plume. Il dérive un peu par-ci, un peu par-là au gré des vents qui animent les marchés", a déclaré l'analyste indépendant Ross Norman.

Limitant les baisses de l'or, le dollar a reculé, rendant le lingot moins cher pour les détenteurs de devises étrangères. [USD/]

Une hausse de l'or plus tôt dans la session, lorsqu'il a tenté de rebondir après avoir glissé à des plus bas de 3 mois et demi lundi, poussé par la baisse du dollar et des rendements du Trésor américain, n'était pas "un changement de sentiment", a ajouté Norman. [US/]

Reflétant le sentiment des investisseurs, les avoirs du plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, SPDR Gold Trust, étaient à leur plus bas niveau depuis début mars. [GOL/ETF]

L'argent au comptant a augmenté de 0,5 % à 21,71 $ l'once, s'éloignant davantage d'un creux depuis juillet 2020 atteint vendredi.

Le platine a augmenté d'environ 1 % à 955,82 $ l'once, tandis que le palladium a augmenté de 2,9 % à 2 084,05 $, après avoir atteint jusqu'à 3 % plus tôt.