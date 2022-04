L'or est prêt pour un gain hebdomadaire alors que l'Ukraine et l'inflation renforcent l'attrait.

L'or au comptant a reculé de 0,3 % à 1 972,17 $ l'once, à 7 h 13 GMT, après une série de six victoires consécutives. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,4 % à 1 977,20 $.

Les actions asiatiques ont suivi la hausse de Wall Bourse sur l'espoir que l'inflation américaine pourrait être proche d'un pic, bien que plusieurs grandes banques centrales aient relevé leurs taux de manière agressive. [MKTS/GLOB]

Toutefois, l'or a gagné environ 1,4 % jusqu'à présent dans la semaine. La plupart des marchés seront fermés vendredi pour un jour férié.

"La prime de risque politique par le biais de l'escalade de la guerre en Ukraine se développe à nouveau, ce qui a poussé tous les prix à la hausse dans les matières premières en général et cela crée vraiment cet environnement d'inflation", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

En mars, les prix mensuels à la production aux États-Unis ont connu la plus forte hausse en plus de 12 ans, dans un contexte de forte demande de biens et de services, dernier signe d'une inflation élevée persistante qui pourrait contraindre la Réserve fédérale à resserrer agressivement sa politique monétaire.

"En ce moment, l'or a une tendance et il est soutenu principalement par ce que nous avons entendu de la part de la Fed, les (données) sur l'inflation aux États-Unis", a déclaré Brian Lan, directeur général du courtier GoldSilver Central.

Pendant ce temps, le président américain Joe Biden a annoncé mercredi une aide militaire supplémentaire de 800 millions de dollars à l'Ukraine, avant un assaut russe plus large attendu dans l'est de l'Ukraine.

Les lingots non productifs sont considérés comme une réserve de valeur sûre en période d'incertitude et une couverture contre l'inflation.

Le Dollar Index américain s'est éloigné des sommets de mai 2020 suite à une baisse des rendements du Trésor, rendant l'or à rendement zéro plus attractif pour les détenteurs d'autres devises. [USD/] [US/]

L'argent au comptant a chuté de 0,2 % à 25,68 $ l'once, le platine a baissé de 0,2 % à 984,21 $, tandis que le palladium a augmenté de 1,8 % à 2 357,36 $.