L'or est prêt pour un gain hebdomadaire alors que le dollar glisse

L'or au comptant était en hausse de 0,2% à 1 854,05 $ l'once, à 0325 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en hausse de 0,2 % à 1 851,90 $. Pour la semaine jusqu'à présent, le lingot est en hausse de 0,4 %.

L'or a été soutenu cette semaine par une certaine modération des attentes du marché concernant la politique monétaire de la Fed pour l'année prochaine, et surtout par la faiblesse du dollar américain, a déclaré Ilya Spivak, stratège en devises chez DailyFX.

Il existe un soutien des prix à 1 830 $ à la baisse et, à la hausse, le prochain niveau clé se situe autour de 1 885 $, a ajouté Spivak.

Le procès-verbal de la réunion de politique générale de la Fed des 3 et 4 mai publié mercredi a souligné, comme le marché s'y attendait, que la plupart des participants étaient favorables à des hausses supplémentaires des taux de 50 points de base lors des réunions de juin et juillet.

La hausse des taux d'intérêt américains à court terme et des rendements obligataires augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots, qui ne rapportent rien.

Le Dollar Index a chuté en route vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, rendant le lingot moins cher pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

"Nous avons besoin d'un signal plus clair indiquant que les données économiques dures tournent au vinaigre pour que la Fed envisage ne serait-ce qu'une pause (dans le resserrement)... c'est pourquoi les investisseurs en or sont encore réticents à pousser l'enveloppe nettement plus haut", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management.

"Si la Fed signale une pause, alors l'or se déplacera beaucoup plus haut, mais jusqu'à ce qu'elle le fasse, nous pourrions être dans une fourchette d'échange pour un peu."

L'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 21,95 $ l'once, et a gagné environ 1,5 % depuis le début de la semaine.

Le platine était presque plat à 950,28 $. Le palladium a gagné 0,1 % à 2 015,96 $, et était prêt pour un gain hebdomadaire d'environ 3 %, le plus important depuis début avril.