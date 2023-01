L'or est prêt pour une cinquième hausse hebdomadaire consécutive en raison des paris sur le ralentissement de la Fed.

L'or au comptant a peu changé à 1 930,04 $ l'once, à 0308 GMT et a augmenté de 0,5 % pour la semaine. Jeudi, les prix ont atteint 1 935,20 $, le plus haut depuis avril 2022.

Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,4 % à 1 931,50 $.

La Réserve fédérale américaine mettra fin à son cycle de resserrement après une hausse de 25 points de base à chacune de ses deux prochaines réunions de politique générale, puis maintiendra probablement les taux d'intérêt stables pendant au moins le reste de l'année, selon un sondage Reuters.

"Il est possible que l'or atteigne 2 000 dollars cette année, mais pour cela, nous devons voir un changement de ton faucon de la part de la Fed pour confirmer les attentes actuelles du marché en matière de hausse des taux", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège chez IG Market.

La présidente de la Fed de Boston, Susan Collins, a déclaré jeudi que la Fed devrait probablement relever les taux à un niveau "juste au-dessus" de 5 %, tandis que la vice-présidente de la Fed, Lael Brainard, a déclaré qu'il y avait des preuves en faveur d'un "atterrissage en douceur" pour l'économie américaine.

La baisse des taux se traduisant par des rendements moindres sur les actifs porteurs d'intérêts comme les obligations d'État, les investisseurs pourraient préférer l'or à rendement zéro.

"Il y a des signaux qui montrent que les États-Unis se dirigent probablement vers une récession, cela favorisera l'or car c'est historiquement favorable à l'or", a déclaré Brian Lan, directeur général du courtier GoldSilver Central basé à Singapour.

Les données de mercredi ont montré que les ventes au détail américaines ont connu leur plus forte baisse en un an, plaçant l'économie globale sur une trajectoire de croissance plus faible à l'horizon 2023.

Le Dollar Index s'est dirigé vers une deuxième baisse hebdomadaire consécutive, rendant le lingot moins cher pour les acheteurs étrangers.

L'argent au comptant a gagné 0,5 % à 23,94 $.

Le platine a baissé de 0,1% à 1 032,25 $, le palladium a perdu 0,3% à 1 748,28 $. Les deux métaux se dirigent vers une deuxième semaine consécutive de baisse.