Matières premières : L'or et l'argent en baisse, les platinoïdes se stabilisent

L'or s'est affaissée cette semaine, et plus particulièrement à partir de mercredi, tout comme l'argent, pénalisés par la hausse du dollar.

Le platine et le palladium, de leur côté, sont parvenus à se maintenir.

"La reprise du dollar américain et les anticipations de nouvelles hausses des taux de la part de la Fed font baisser le prix de l'or", ont souligné les analystes d'ActivTraders, précisant que le métal précieux avait connu cinq séances de baisse d'affilée. Et, sauf retournement de tendance, vendredi pourrait être la sixième, avec un plus bas depuis un mois, à 1.210,81 dollars l'once.

L'or, comme de nombreuses matières premières, étant libellé en dollars, une hausse du billet vert en renchérit donc le prix pour les investisseurs utilisant d'autres devises.

L'argent, qui suit souvent la même trajectoire que l'or, a aussi reculé cette semaine. Vendredi, il a touché un plus bas depuis fin septembre, à 14,21 dollars l'once.

Concernant les platinoïdes, "les nuages sur le marché de l'automobile chinois (le plus important au monde) sont de plus en plus noirs", ont jugé les analystes de Commerzbank, alors que, selon eux, les ventes dans le pays sont en passe de baisser sur l'année 2018 par rapport à l'année précédente, une première en 20 ans.

"La faiblesse du plus grand marché automobile du monde devrait avoir un impact négatif sur la demande de palladium", ont souligné les analystes de Commerzbank, tandis que le métal s'est inscrit en baisse jeudi et vendredi, après avoir progressé sur la première moitié de la semaine. Le palladium reste néanmoins proche de son plus haut historique, atteint le mois dernier.

Le platine et le palladium sont deux métaux utilisés dans les catalyseurs. Le premier principalement dans les véhicules diesel et le second dans les véhicules essence.

Le platine a suivi le même mouvement: hausse en début de semaine et affaissement jeudi et vendredi.

Sur le London Bullion Market, l'once d'or valait 1.211,56 dollars vendredi vers 14H00 GMT, contre 1.233,46 dollars le vendredi précédent vers 13H40 GMT.

L'once d'argent valait 14,24 dollars, contre 14,81 dollars il y a sept jours.

Sur le London Platinum and Palladium Market, l'once de platine s'échangeait à 858,88 dollars, contre 864,57 dollars sept jours plus tôt.

L'once de palladium valait pour sa part 1.115,78 dollars, contre 1.115,15 dollars à la fin de la semaine précédente.

