Le prix de l'or s'est efforcé de s'orienter dans les premiers échanges asiatiques mercredi, les traders attendant la hausse des taux d'intérêt de la Réserve fédérale américaine et la fin potentielle de son cycle de resserrement monétaire.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 1 964,14 $ l'once à 1 h 10 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1 % à 1 965,90 $.

* Le marché se concentre sur une série de réunions des banques centrales cette semaine, en commençant par la décision politique de la Fed mercredi, suivie par la Banque centrale européenne jeudi et la Banque du Japon un jour plus tard.

* Les traders s'attendent à ce que la Fed américaine maintienne ses taux dans la fourchette 5,25 %-5,5 % jusqu'en mars 2024, selon l'outil FedWatch du CME.

* L'or est très sensible à la hausse des taux d'intérêt, qui augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Le dollar et les rendements du Trésor américain sont restés proches de leurs plus hauts niveaux en deux semaines depuis mardi, ce qui a rendu le lingot à taux zéro plus cher pour les acheteurs détenant d'autres devises et a limité les gains.

* Alors que la confiance des consommateurs américains a atteint son plus haut niveau depuis deux ans en juillet, ils craignent toujours une récession au cours de l'année à venir en raison des taux d'intérêt élevés.

* Le Département du Commerce américain devrait également annoncer que les ventes de maisons neuves ont probablement chuté à un taux annuel corrigé des variations saisonnières de 725 000 unités en juin, contre 763 000 unités le mois précédent.

* Pendant ce temps, en Chine, les importations nettes d'or via Hong Kong ont chuté d'environ 29% pour atteindre leur plus bas niveau en cinq mois en juin, reflétant une reprise économique lente dans le plus grand consommateur de métal au monde.

* L'argent au comptant a baissé de 0,3% à 24,61 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,1% à 966,18 dollars et le palladium a augmenté de 0,3% à 1 287,86 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0130 Australie CPI QQ, YY Q2 1000 France Chômage Class-A SA Juin 1400 US New Home Sales-Units Juin 1800 US Federal Open Market Committee annonce sa décision sur les taux d'intérêt suivie d'une déclaration (Rapport de Seher Dareen à Bengaluru ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)