Les prix de l'or ont évolué dans une fourchette étroite jeudi, certains investisseurs restant sur la touche avant les données sur l'emploi aux États-Unis qui pourraient influencer la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'or au comptant a peu changé à 1 813,39 $ l'once à 0335 GMT, se négociant dans une fourchette de 5 $, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 28 février mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,1% à 1 816,70 dollars.

L'or est considéré comme une couverture contre l'inflation, et les hausses de taux d'intérêt pour contrôler la hausse des prix le rendent moins attractif. Les hausses de taux d'intérêt réduisent également l'attrait de l'or, qui ne produit pas de rendement.

"Le marché (de l'or) a été modéré... le marché essaie toujours de digérer l'orientation de la Fed après que Powell a mentionné que les taux d'intérêt finaux pourraient être plus élevés que prévu initialement", a déclaré Brian Lan, directeur général du courtier GoldSilver Central, basé à Singapour.

Mercredi, le président de la Fed, M. Powell, a réaffirmé son message de hausses des taux d'intérêt plus élevées et potentiellement plus rapides, mais a souligné que le débat était toujours en cours et que la décision dépendait des données qui seront publiées avant la réunion de politique générale de la banque centrale américaine dans deux semaines.

À la suite des remarques de M. Powell, les marchés tablent désormais sur une hausse de 50 points de base lors de la réunion de politique générale de la Fed des 21 et 22 mars.

"Les traders d'or attendent le rapport sur les emplois non agricoles vendredi avant de voir un repositionnement majeur", a déclaré Edward Moya, analyste principal de marché chez OANDA, dans une note.

Le rapport sur l'emploi américain devrait montrer que les emplois non agricoles ont augmenté de 205 000 en février, selon les économistes interrogés par Reuters.

L'emploi privé a augmenté de 242 000 postes le mois dernier, selon le rapport ADP sur l'emploi national.

D'autres données publiées mercredi ont montré que les ouvertures de postes aux États-Unis ont diminué moins que prévu en janvier, ce qui indique que les conditions du marché du travail restent tendues.

L'indice du Dollar Index s'est raffermi près d'un plus haut de trois mois, rendant l'argent-métal moins abordable pour les acheteurs détenant d'autres devises.

L'argent au comptant est resté stable à 20,00 dollars l'once, le platine a baissé de 0,1 % à 935,89 dollars et le palladium a perdu 0,5 % à 1 366,76 dollars. (Reportage de Kavya Guduru à Bengaluru ; Rédaction de Sherry Jacob-Phillips et Sonia Cheema