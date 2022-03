L'or faiblit alors que les rendements augmentent en raison de l'attitude agressive de la Fed.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,2 % à 1 931,84 $ l'once à 1 h 05 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 930,20 $.

* Powell a indiqué que la banque centrale américaine augmenterait les taux d'intérêt par des montants plus importants que d'habitude si nécessaire pour faire baisser l'inflation qui est "beaucoup trop élevée".

* Le rendement de l'obligation de référence du Trésor à 10 ans a bondi au-dessus de 2,3 % pour la première fois depuis mai 2019, tandis qu'un écart étroitement surveillé entre les taux des obligations du Trésor à deux et dix ans s'est encore aplati, signe potentiel d'un ralentissement économique. [US/]

* Les mouvements brusques du marché du Trésor américain indiquent de plus en plus le risque d'une récession proche, les marchés doutant du plan de la Fed visant à organiser un "atterrissage en douceur" pour l'économie alors qu'elle augmente les taux d'intérêt pour lutter contre l'inflation, ont déclaré les experts du marché.

* Des rendements et des taux d'intérêt plus élevés ont tendance à augmenter le coût d'opportunité de la détention d'or non rémunéré.

* Ralentissant la chute de l'or, l'Ukraine a déclaré lundi qu'elle n'obéirait pas aux ultimatums de la Russie après que Moscou ait exigé qu'elle cesse de défendre Mariupol assiégée, intensifiant ainsi le conflit.

* Entre-temps, les gouvernements de l'Union européenne examineront l'opportunité d'imposer un embargo pétrolier à la Russie en raison de son invasion de l'Ukraine lorsqu'ils se réuniront cette semaine avec le président américain Joe Biden pour une série de sommets.

* Le palladium, utilisé par les constructeurs automobiles dans les convertisseurs catalytiques pour réduire les émissions, a baissé de 0,5 % à 2 571,64 $ l'once.

* Le métal utilisé dans les catalyseurs automobiles a atteint un niveau record de 3 440,76 $ le 7 mars, en raison des craintes de perturbations de l'approvisionnement en provenance du principal producteur, la Russie.

* L'argent au comptant a baissé de 0,2 % à 25,15 $ l'once, le platine a perdu 0,3 % à 1 033,99 $.