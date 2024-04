Le prix de l'or a marqué une pause vendredi après avoir atteint des sommets historiques lors de la session précédente en raison des prévisions de baisse des taux d'intérêt américains cette année, alors que les traders attendent des indices supplémentaires d'un rapport clé sur l'emploi qui devrait être publié plus tard dans la journée.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 2 284,84 dollars l'once, à 00h52 GMT, après avoir atteint un record de 2 305,04 dollars jeudi. Le lingot était en voie de réaliser un troisième gain hebdomadaire consécutif, en hausse de 2,3% jusqu'à présent.

* Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,2 % à 2 303,80 $ l'once.

* Powell a réitéré que la banque centrale américaine a le temps de délibérer sur sa première réduction de taux, étant donné la force de l'économie et les récentes lectures d'inflation élevées.

* La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots.

* Les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage a augmenté plus que prévu la semaine dernière, alors que les conditions du marché du travail se détendent progressivement.

* L'attention des investisseurs va maintenant se porter sur les chiffres de l'emploi non agricole de mars aux Etats-Unis, attendus à 12h30 GMT, qui pourraient apporter plus de lumière sur le calendrier de la première baisse des taux de la Fed.

* Pendant ce temps, le Canada a enregistré un excédent commercial plus important que prévu de 1,39 milliard de dollars canadiens (1,03 milliard de dollars) en février, car un niveau record d'or non ouvré a aidé les exportations à dépasser la hausse des importations, les données ont montré jeudi.

* Les ventes de produits en or de la Perth Mint en mars ont chuté à leur plus bas niveau depuis près de cinq ans, sous la pression d'une baisse de la demande, les clients réagissant à la hausse des prix.

* L'argent a baissé de 1% à 26,69 dollars l'once, le platine a augmenté de 0,1% à 926,36 dollars et le palladium a perdu 0,7% à 1013,67 dollars.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 Allemagne Commandes industrielles MM Fév 0600 Allemagne Manufacturing O/P Cur Price SA Fév 0600 Allemagne Biens de consommation SA Fév 0600 Royaume-Uni Halifax House Prices MM, YY March 0830 Royaume-Uni S&P GLOBAL PMI : MSC Composite-Output Mars 1230 US Non-Farm Payrolls Mars 1230 US Unemployment Rate March (Reporting by Sherin Elizabeth Varghese in Bengaluru ; Editing by Sherry Jacob-Phillips)