Les prix de l'or sont retournés vers leurs plus bas niveaux depuis sept mois mercredi, la hausse du dollar et des rendements obligataires après la publication de données solides sur l'emploi aux États-Unis ayant maintenu les marchés dans l'expectative d'un nouveau resserrement de la politique monétaire, tandis que le palladium a glissé à son plus bas niveau depuis la fin 2018.

L'or au comptant a diminué de 0,1% à 1 820,70 $ l'once à 0332 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont chuté de 0,3% à 1 836,20 $.

Les prix ont chuté pour une septième session consécutive mardi pour toucher leurs plus bas niveaux depuis mars à 1 813,90 $, alors que le dollar américain s'est renforcé sur les données montrant que les ouvertures d'emplois aux États-Unis ont augmenté de manière inattendue en août.

La hausse inattendue des offres d'emploi en août aux États-Unis met en évidence la durabilité de la demande de main-d'œuvre, a déclaré NAB Resources, ajoutant que l'or continue de baisser en raison des perspectives de taux plus élevés pour longtemps de la Réserve fédérale, de l'augmentation des rendements obligataires américains et du renforcement du dollar.

La secrétaire au Trésor américain Janet Yellen a déclaré mardi qu'elle était très optimiste quant aux perspectives économiques, ajoutant que l'inflation diminuait à court terme et que le marché de l'emploi était "extrêmement fort".

Les rendements des obligations américaines à 10 ans ont atteint leur niveau le plus élevé depuis 16 ans, ce qui a réduit la demande de lingots qui ne rapportent pas d'intérêts.

Les responsables de la Fed considèrent que l'augmentation des rendements des obligations à long terme du Trésor américain est la preuve que leur politique de rigueur monétaire fonctionne, mais pour l'instant, ils affirment qu'elle ne tire pas la sonnette d'alarme pour l'économie.

Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient baissé de 0,2 % mardi.

L'argent au comptant était en baisse de 0,5 % à 21,04 dollars l'once, après avoir atteint son niveau le plus bas depuis la mi-mars lors de la dernière séance.

"Tout soulagement à court terme pourrait trouver une résistance au niveau de 22,20 $, tandis que l'échec à défendre les 20,75 $ pourrait ouvrir la voie vers le niveau de 19,80 $ ensuite", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

Le platine a chuté de 1 % à 862,89 $ pour atteindre son niveau le plus bas depuis un an. Le palladium a chuté de 1,5% à 1 171,07 dollars et a atteint son plus bas niveau depuis novembre 2018. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich)