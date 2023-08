Le prix de l'or est resté proche de son plus bas niveau en un mois vendredi, les marchés évaluant les données sur l'inflation américaine plus froides que prévu. Le lingot devrait terminer sa pire semaine depuis sept ans, le dollar américain et les rendements obligataires étant restés solides.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a augmenté de 0,2 % à 1 914,87 $ l'once à 1 h 36 GMT, mais s'est toujours négocié près de ses niveaux les plus bas depuis le 7 juillet, observés plus tôt dans la journée. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 946,90 dollars. * Les prix de l'or ont baissé d'environ 1,4% pour la semaine jusqu'à présent, alors que l'indice du dollar américain et les rendements des obligations du Trésor à 10 ans étaient tous deux en voie d'obtenir leur quatrième gain hebdomadaire consécutif.

* L'indice américain des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 0,2% le mois dernier, égalant la hausse de juin. Le taux annualisé a grimpé de 3,2 %, mais a été inférieur à la prévision de Reuters de 3,3 %.

* Les traders ont parié que les décideurs de la Réserve fédérale américaine ne relèveraient probablement pas les taux d'intérêt en 2023 et commenceraient probablement à les réduire au début de l'année prochaine.

* L'or a tendance à s'apprécier lorsque les prévisions de hausse des taux d'intérêt diminuent, car la baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement.

* Le président de la Fed de Philadelphie, Patrick Harker, a déclaré jeudi que la Fed progressait dans sa lutte pour réduire l'inflation, alors que l'économie américaine se trouve à un "moment décisif".

* La banque centrale de San Francisco, Mary Daly, a déclaré que, bien que les données récentes sur l'inflation aillent dans la bonne direction, d'autres progrès sont nécessaires avant qu'elle ne soit convaincue que la Fed en a fait assez.

* Parmi les autres métaux précieux, l'argent au comptant a augmenté de 0,4 % à 22,76 $ l'once et le platine a ajouté près de 1 % à 914,80 $. Cependant, les deux sont en voie de perdre leur quatrième semaine consécutive.

* Le palladium a bondi de 1,1% à 1300,36$, visant sa meilleure semaine depuis la mi-juin. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0600 PIB du Royaume-Uni Est 3M/3M Juin 0600 PIB du Royaume-Uni Estimation MM, YY Juin 0600 Production manufacturière du Royaume-Uni MM Juin 0600 PIB du Royaume-Uni Préliminaire QQ, YY T2 0645 France IPC (norme UE) Final MM, YY Juillet 1230 US PPI Machine Manuf'ing Juillet 1400 US U Mich Sentiment Prelim Aug (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Editing de Sherry Jacob-Phillips)