Le prix de l'or est resté proche des records atteints en 2020 et s'est maintenu au-dessus du niveau clé de 2 000 dollars mercredi, alors que le dollar s'est détendu après que les faibles données économiques américaines ont alimenté les attentes selon lesquelles la Réserve fédérale pourrait assouplir sa trajectoire de politique monétaire.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant s'est maintenu à 2 020,39 dollars l'once, à 01h23 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 2 037,20 dollars.

* Le Dollar Index a baissé de 0,1%, rendant le lingot moins cher pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

* Le prix de l'or a augmenté de 2% pour atteindre son plus haut niveau depuis plus d'un an mardi après qu'une nouvelle série de données économiques américaines plus faibles ait indiqué un ralentissement de l'économie et renforcé les attentes d'une politique moins agressive de la part de la Fed.

* Les données ont montré que les ouvertures d'emplois aux États-Unis en février ont baissé à leur plus bas niveau depuis près de deux ans, suggérant que le marché de l'emploi se refroidit. Un rapport séparé a montré que les nouvelles commandes de produits manufacturés américains ont chuté pour le deuxième mois consécutif en février.

* La Fed est considérée comme ayant fini d'augmenter les taux d'intérêt et de commencer à les réduire au cours de l'été.

* La présidente de la Banque fédérale de réserve de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré que si l'économie semble en voie de ralentissement, la banque centrale américaine a probablement d'autres hausses de taux devant elle.

* Alors que l'or est traditionnellement considéré comme une protection contre l'inflation et les incertitudes économiques, la hausse des taux d'intérêt diminue l'attrait pour les lingots sans rendement.

* L'argent au comptant a baissé de 0,1% à 24,99 dollars l'once, tandis que le platine était en hausse de 0,2% à 1 020,47 dollars et le palladium a légèrement augmenté de 0,1% à 1 458,51 dollars.

