L'or gagne du terrain grâce à la baisse des rendements du Trésor américain.

L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 1 781,40 $ l'once, à 0241 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont reculé de 0,1% à 1 796,70 $.

Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont baissé pour une troisième session à 2,7788 %, diminuant le coût d'opportunité de la détention d'or ne portant pas intérêt. [US/]

Le prix de l'or a chuté de plus de 1 % pour atteindre son plus bas niveau en une semaine lundi, alors que le dollar a atteint son plus haut niveau en une semaine grâce à l'offre de valeurs refuges après que la faiblesse des données économiques mondiales a ravivé les craintes de récession. [USD/]

"Une série de données faibles en provenance de Chine a ravivé les craintes d'un ralentissement mondial, ce qui a fait grimper le dollar américain au détriment des métaux", a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez City Index.

"L'or n'a pas réussi à attirer les flux de valeurs refuges, et sa rupture du support de 1 783 $ a probablement déclenché des arrêts en cours de route. De plus, la légère tentative de clôture de vendredi au-dessus de 1 800 $ était un indice que tout n'allait pas bien pour l'or à ces sommets."

Les données de lundi ont montré que la confiance des constructeurs de maisons unifamiliales américains et l'activité des usines de l'État de New York ont chuté en août à leurs plus bas niveaux depuis le début de la pandémie de COVID-19.

La production industrielle en Chine a augmenté de 3,8 % en juillet par rapport aux niveaux de l'année précédente, ce qui représente un ralentissement par rapport à la hausse de 3,9 % du mois précédent.

Ajoutant aux inquiétudes concernant le ralentissement, les responsables de la Fed ont maintenu un ton faucon et ont laissé entendre qu'ils allaient procéder à d'autres hausses de taux dans le courant de l'année pour maîtriser l'inflation élevée.

La hausse des taux d'intérêt américains et le ralentissement de l'économie pourraient potentiellement entraîner une réduction de la demande de lingots.

Les investisseurs attendent maintenant le procès-verbal de la réunion de juillet de la Fed, prévu mercredi, pour obtenir des indices sur de nouvelles hausses de taux.

Ailleurs, l'argent au comptant a glissé de 0,3 % à 20,20 $ l'once, le platine a baissé de 0,1 % à 932,01 $ et le palladium a augmenté de 0,1 % à 2 148,76 $.