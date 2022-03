L'or gagne en raison de l'affaiblissement du dollar et des rendements ; les progrès des pourparlers entre la Russie et l'Ukraine pèsent sur la balance.

L'or au comptant était en hausse de 0,3% à 1 923,95 $ l'once à 0210 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,5 % à 1 927,70 $.

Le métal a chuté jusqu'à 1,8 % mardi pour atteindre son plus bas niveau depuis le 28 février à 1 889,45 $.

" Le dollar (plus faible) a fourni un niveau de soutien à l'or... les prix des obligations ont rebondi à partir d'un niveau de soutien clé hier, ce qui a contribué à pousser les rendements à la baisse malgré la supposée reprise du risque observée sur les actions. Et cela a fourni un autre pilier de soutien à l'or", a déclaré Matt Simpson, analyste principal de marché de City Index.

Pour soutenir l'or, les investisseurs restent méfiants quant aux véritables intentions de la Russie, qui a promis de réduire ses "opérations militaires", a-t-il ajouté.

L'Ukraine a réagi avec scepticisme à la promesse faite par la Russie lors des négociations de réduire les opérations militaires autour de Kiev et d'une autre ville, alors que certains pays occidentaux s'attendaient à ce que Moscou intensifie son offensive dans d'autres parties du pays.

Le Dollar Index a glissé à son plus bas niveau depuis plus d'une semaine lors de la session précédente, rendant l'or moins cher pour les détenteurs d'autres devises. [USD/]

Les rendements de l'indice de référence américain à 10 ans ont également baissé par rapport à leur niveau record de près de trois ans, et des rendements plus faibles diminuent le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement. [US/]

Les avoirs du plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, SPDR Gold Trust, ont diminué de 0,2 % pour atteindre 1 091,44 tonnes mardi. [GOL/ETF]

L'argent au comptant était en hausse de 0,1% à 24,78 $ l'once et le platine a augmenté de 0,9% à 991,49 $.

Le palladium a gagné 1,5 % à 2 182,15 $, après avoir atteint un plus bas niveau de plus de deux mois à 2 032,97 $ lors de la dernière session.

Le métal catalyseur d'automobiles a chuté de près de 40 % depuis qu'il a atteint un sommet historique le 7 mars, suite à l'apaisement des inquiétudes concernant l'approvisionnement en provenance de Russie.