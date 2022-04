L'or gagne plus de 1% alors que les rendements du Trésor se détendent après les données sur l'inflation.

L'or au comptant a augmenté de 0,8% à 1 968,51 $ l'once à 14h16 ET (1816 GMT), atteignant son plus haut niveau en près d'un mois plus tôt. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 1,3 % à 1 973,00 $.

Le rendement de référence du Trésor américain à 10 ans a glissé après des données montrant que l'inflation s'est accélérée en mars, mais moins que ce que de nombreux participants au marché avaient prévu. [USD/] [US/] [MKTS/GLOB]

Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation, la hausse des prix peut inciter les banques centrales à augmenter les taux d'intérêt, ce qui fait grimper les rendements obligataires et augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots à rendement nul.

"Si nous continuons à voir l'inflation de base ne pas augmenter dans la même mesure (que l'inflation globale), la Fed... pourrait ne pas être aussi agressive que lorsque l'inflation de base augmentait", a déclaré Bart Melek, responsable des stratégies relatives aux matières premières chez TD Securities.

Lael Brainard, gouverneur de la Réserve fédérale, a déclaré que l'effort combiné de la réduction de son bilan et d'une série de hausses de taux contribuerait à faire baisser l'inflation, ajoutant qu'une modération de l'inflation des "biens de base", excluant les prix de l'énergie et des denrées alimentaires, est un signal "bienvenu".

"Cela ne change rien à court terme", la Fed devant encore relever ses taux de 50 points de base le mois prochain pour maîtriser l'inflation, a déclaré Edward Moya, analyste de marché principal chez OANDA.

L'or a continué à trouver un soutien en tant que valeur refuge face aux développements autour de l'Ukraine, les troupes russes se massant pour une nouvelle offensive.

Le palladium a chuté de 3,7 % à 2 342,42 $ l'once en raison de prises de bénéfices, après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 24 mars à 2 550,58 $ lundi suite à la suspension du commerce du métal provenant du producteur clé, la Russie, à Londres.

Le platine a baissé de 1,1% à 966,41 $.

La suspension pourrait exacerber l'insuffisance de l'offre de palladium à court terme, ont déclaré les analystes de Standard Chartered dans une obligation.

L'argent au comptant a augmenté de 1,3 % à 25,40 $ l'once.