L'or gagne pour la 5ème session consécutive en raison du recul du dollar et des rendements.

L'or au comptant a augmenté de 0,6 % à 1 863,69 $ l'once à 10 h 50 HE (1450 GMT), après avoir atteint son plus haut niveau depuis le 9 mai à 1 868,69 $ plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,8 % à 1 863,00 $.

La faiblesse du Dollar Index ainsi que la baisse des rendements du Trésor américain par rapport à leurs récents sommets ont créé un environnement favorable à l'or, a déclaré David Meger, directeur du commerce des métaux chez High Ridge Futures. [.N]

Le billet vert a atteint son plus bas niveau sur un mois, tandis que les rendements du Trésor américain à 10 ans ont également légèrement baissé, la faiblesse des actions ayant ravivé la demande de valeur refuge pour la dette. [USD/] [US/] [MKTS/GLOB]

"Les traders d'or remettent de plus en plus en question la volonté de la Fed d'augmenter le prix de l'or en cas de récession. Le flux ascendant des CTA ainsi que la croissance renouvelée des ETF ont soutenu la reprise", ont écrit les analystes de TD Securities dans une obligation. [GOL/ETF].

Le métal jaune est considéré comme une réserve de valeur sûre en période de crise économique et une couverture contre l'inflation, mais la hausse des taux d'intérêt a tendance à peser sur les lingots non productifs.

Une fois que la Réserve fédérale aura procédé à des hausses de taux d'un demi-point de pourcentage [en juin et juillet], comme l'a signalé le président Jerome Powell, "une pause en septembre pourrait être logique", selon le président de la Fed d'Atlanta, Raphael Bostic.

"Maintenant que nous savons ce que nous attendons de la Fed, on pourrait dire que l'or a une fois de plus une voie assez claire pour l'avenir", a ajouté M. Meger, soulignant que le marché se demande toujours si les hausses de taux seraient suffisantes pour éviter les pressions inflationnistes à court terme.

L'argent au comptant a augmenté de 1,2 % à 22,03 $ l'once, le platine a baissé de 0,6 % à 952,82 $ et le palladium de 0,3 % à 1 986,91 $.