L'or glisse alors que le dollar se maintient sur les flux de valeurs refuges

L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 1 928,52 $ l'once à 0457 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,1 % à 1 931,70 $.

"Plus quelque chose est liquide, moins la volatilité est importante. Et, si les marchés fuient le risque... le dollar devient alors un refuge naturel, tout simplement parce qu'il s'agit de l'instrument financier le plus liquide qui existe", a déclaré Ilya Spivak, stratège en devises chez DailyFX.

"Maintenant, en termes réels, ces rendements sont toujours négatifs une fois que nous avons actualisé les seuils de rentabilité. Et je pense que c'est la raison pour laquelle l'or n'a pas chuté plus significativement, mais si cette sorte de réévaluation pour une Fed plus faucon se poursuit et que nous obtenons des taux réels positifs, je pense que l'or va sembler assez peu attrayant."

Le Dollar Index a peu changé après trois sessions consécutives de gains, alors que les discussions sur de nouvelles sanctions contre Moscou se sont intensifiées. Un dollar plus fort rend l'or moins attractif pour les détenteurs d'autres devises [USD/].

Les États-Unis et l'Europe prévoient de nouvelles sanctions pour punir Moscou des meurtres de civils en Ukraine, et le président Volodymyr Zelenskiy a prévenu que d'autres décès seraient probablement découverts dans les zones saisies aux envahisseurs russes.

Les rendements du Trésor américain à deux ans ont grimpé à leur plus haut niveau depuis le début de 2019 et les rendements à 10 ans ont augmenté lundi. Des rendements plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots non payants. [US/]

"En ces temps incertains, l'or reste soutenu comme une couverture de portefeuille essentielle qui brillera pendant la conjoncture la plus difficile, lorsque les pressions inflationnistes resteront fortes mais que la croissance ralentira", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management, dans une obligation.

L'argent au comptant a perdu 0,2 % à 24,45 $ l'once, le platine a baissé de 0,5 % à 981,88 $ et le palladium a augmenté de 0,5 % à 2 286,63 $.