L'or glisse alors que le dollar se raffermit pour lancer la semaine des données importantes.

L'or au comptant a glissé de 0,5% à 1 787,80 $ l'once, à 0302 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain étaient en baisse de 0,6 % à 1 799,60 $.

Le Dollar Index a augmenté de 0,3 %. Un billet vert plus fort rend les lingots d'or plus chers pour les acheteurs étrangers.

"C'est une semaine importante pour les marchés avec l'inflation américaine et la réunion de la Fed... Nous verrons des niveaux de volatilité plus faibles et une action inconstante des prix, car les investisseurs se méfient de l'anticipation des événements", a déclaré Matt Simpson, analyste de marché senior chez StoneX.

Les investisseurs suivront de près les données de l'indice des prix à la consommation (IPC) américain de mardi et la dernière réunion de la Fed de 2022 prévue les 13 et 14 décembre.

Les traders estiment à 93 % la probabilité d'une hausse des taux de 50 points de base par la Fed.

"L'or pourrait bénéficier d'un IPC plus faible, car il susciterait l'espoir d'une Fed moins agressive... Une trajectoire plus lente (de hausse des taux) devrait profiter à l'or et le voir se diriger vers le sommet de 1 824 $", a ajouté M. Simpson.

Des taux d'intérêt plus bas ont tendance à renforcer l'attrait de l'or, car ils diminuent le coût d'opportunité de la détention du lingot non productif.

Les prix à la production aux États-Unis ont augmenté légèrement plus que prévu en novembre, en raison d'une hausse des coûts des services, mais la tendance est à la modération, l'inflation annuelle à la sortie de l'usine affichant sa plus faible augmentation en un an et demi.

La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a prévu dimanche une réduction substantielle de l'inflation américaine en 2023.

En outre, la Banque centrale européenne (BCE) et la Banque d'Angleterre (BoE) devraient également annoncer des hausses de taux cette semaine, alors que les décideurs politiques poursuivent leur lutte contre l'inflation.

L'argent au comptant a perdu 0,8 % à 23,27 $, le platine a baissé de 0,5 % à 1 016,88 $ et le palladium a baissé de 0,6 % à 1 938,33 $.