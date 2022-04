L'or glisse en raison de la hausse des rendements et doit faire face à une baisse hebdomadaire

L'or au comptant était en baisse de 0,4 % à 1 929,90 $ l'once à 8 h 25 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,9 % à 1 936 $.

"C'est en particulier l'évolution des marchés à revenu fixe, avec des rendements qui augmentent à nouveau", qui fait pression sur l'or, a déclaré Peter Fertig, analyste de Quantitative Commodity Research.

Les rendements de l'obligation de référence du Trésor américain à 10 ans sont repassés au-dessus de 2,4 % vendredi après être tombés à leur plus bas niveau en une semaine lors de la session précédente. Des rendements plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention d'or, qui ne rapporte rien. [US/]

Le dollar américain s'est raffermi pour une deuxième session consécutive, rendant l'or à prix vert moins attrayant. [USD/]

L'or est en passe de terminer la semaine en baisse d'environ 1,4 %, après avoir chuté en début de semaine en raison des signes de progrès dans les négociations entre la Russie et l'Ukraine.

Les négociations visant à mettre fin à la guerre de cinq semaines devaient reprendre alors même que l'Ukraine se préparait à de nouvelles attaques dans le sud et l'est.

Un rapport clé sur l'emploi aux États-Unis, qui pourrait aider la Réserve fédérale à décider si elle ordonne une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base le mois prochain, est attendu plus tard vendredi. [USD/]

"Une surprise négative sur l'emploi et les bénéfices ne devrait pas entamer la tarification des hausses de taux du marché pour 2022, la Fed passant en mode de lutte contre l'inflation", a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management dans une obligation.

"En revanche, une amélioration des données sur l'emploi ajouterait du poids à l'idée que l'économie américaine a plus de dynamisme sous-jacent que la Fed ne le supposait auparavant."

L'argent au comptant a perdu 0,5 % à 24,65 $ l'once et devrait connaître une baisse hebdomadaire.

Le platine a progressé de 0,1 % à 984,56 $, tandis que le palladium a augmenté de 0,6 % à 2 274,34 $. Les deux métaux étaient en voie de subir une quatrième perte hebdomadaire consécutive.