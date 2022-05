L'or glisse en raison de la hausse des rendements et du dollar ; deuxième baisse mensuelle prévue.

Le prix de l'or a chuté mardi, la hausse du dollar et des rendements du Trésor américain ayant pesé sur la demande pour le lingot à prix vert, qui devrait subir une deuxième perte mensuelle consécutive pour la première fois depuis mars 2021.

Le prix de l'or a chuté mardi en raison du raffermissement des rendements obligataires américains et du renforcement du dollar, le lingot se dirigeant vers une deuxième perte mensuelle consécutive pour la première fois depuis mars 2021. La hausse des rendements des obligations du Trésor américain à 10 ans réduit l'attrait de l'or à rendement nul, tandis qu'un dollar plus fort rend le lingot au prix du billet vert plus cher pour les acheteurs étrangers. L'or au comptant a chuté de 0,3 % à 1 849,92 $ l'once à 0229 GMT, ce qui porte sa perte mensuelle à 2,4 % jusqu'à présent, et constitue la plus grande perte depuis septembre. Les contrats à terme sur l'or américain ont également glissé de 0,3 % à 1 851,90 $. "La performance de l'or en mai a été globalement décevante, montrant une faiblesse immédiate au premier signe de force du dollar tout en étant incapable de tracer des gains importants sur la faiblesse du dollar ou la baisse des rendements obligataires américains", a déclaré Jeffrey Halley, analyste principal chez OANDA. "C'est un avertissement de plus de faiblesse à venir si les deux s'inversent", a déclaré Halley, ajoutant qu'à moins d'une forte escalade des tensions en Europe de l'Est, il semble que la correction à la baisse de l'or pourrait se poursuivre en juin. L'or a glissé d'un peu moins de 1 900 $ l'once au début du mois à 1 786,60 $ l'once le 16 mai, alors que le dollar atteignait des sommets inégalés depuis deux décennies. Depuis, le lingot a quelque peu récupéré. Il s'est comporté bien mieux que prévu au début d'un cycle de hausse des taux de la Réserve fédérale, car le marché a continué à évaluer les risques de récession, a déclaré Stephen Innes, associé directeur chez SPI Asset Management. La hausse des taux d'intérêt américains à court terme augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots, mais l'or est également considéré comme une valeur refuge en cas de crise économique, comme une récession. L'argent au comptant a baissé de 0,6 % à 21,82 $ l'once, et a perdu environ 4,1 % depuis le début du mois. Le platine a baissé de 0,5 % à 954,48 $, mais il est toujours prêt pour son premier gain mensuel en trois, soit environ 2,5 %. Le palladium a gagné 0,5 % à 2 042,69 $, mais il a perdu environ 12 % ce mois-ci, sa plus forte baisse depuis novembre. (Reportage de Bharat Govind Gautam à Bengaluru ; Montage de Shailesh Kuber et Uttaresh.V)