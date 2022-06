L'or glisse en raison de la hausse des rendements obligataires américains qui réduit la demande.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant a baissé de 0,1% à 1 852,21 $ l'once, à 0052 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont également baissé de 0,1% à 1 853,90 $.

* Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans se sont raffermis jeudi, réduisant l'attrait de l'or à rendement zéro. [US/]

* SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs ont augmenté de 0,22 % pour atteindre 1 065,39 tonnes mercredi, contre 1 063,06 tonnes mardi. [GOL/ETF]

* La secrétaire au Trésor américain, Janet Yellen, a déclaré mercredi que l'administration Biden envisageait de "reconfigurer" les tarifs douaniers sur les importations chinoises, mais a prévenu que de telles réductions ne seraient pas une "panacée" pour atténuer l'inflation élevée.

* La guerre en Ukraine a rendu les perspectives de croissance beaucoup plus sombres, même si l'économie mondiale devrait éviter un épisode de stagflation comme dans les années 1970, a déclaré l'OCDE mercredi, en réduisant ses prévisions de croissance et en augmentant ses estimations d'inflation.

* Les lingots sont souvent considérés comme une couverture contre l'inflation.

* Les stocks de gros américains ont augmenté légèrement plus que prévu en avril, ce qui suggère que l'investissement dans les stocks pourrait donner un coup de pouce à la croissance économique ce trimestre.

* Le taux d'intérêt directeur de la Reserve Bank of India a été augmenté de 50 points de base mercredi, comme prévu, ce qui représente la deuxième hausse en autant de mois, dans le but de refroidir l'inflation élevée persistante dans la troisième plus grande économie d'Asie.

* L'argent au comptant est resté stable à 22,04 $ l'once, tandis que le platine a baissé de 0,2 % à 1 003,64 $ et le palladium a augmenté de 0,4 % à 1 950,12 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0300 Exportations, importations de la Chine mai

0300 Chine Balance commerciale mai

1145 UE Taux de refinancement de la BCE juin

1145 UE Taux de dépôt de la BCE juin

1230 US Initial Jobless Clm Weekly

1600 La Réserve fédérale américaine publie les

comptes financiers des États-Unis