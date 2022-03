L'or glisse en raison des négociations entre la Russie et l'Ukraine et des paris sur la hausse des taux d'intérêt aux États-Unis.

L'or au comptant était en baisse de 1,2% à 1 928,58 $ l'once, à 1032 GMT, après avoir touché plus tôt son plus bas depuis le 3 mars à 1 924,56 $.

Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 1,5 % à 1 930,70 $.

"Les faibles espoirs de voir les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie aboutir à une désescalade ont affecté la demande d'or en tant que valeur refuge", a déclaré Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades.

Bien que l'or connaisse une certaine accalmie, la situation en Ukraine est toujours en cours, et la volatilité et l'incertitude du marché devraient rester assez élevées, a ajouté Evangelista.

Le prix de l'or devrait chuter pour une troisième session consécutive, ce qui pourrait constituer sa plus longue série de pertes depuis fin janvier.

La Fed devrait augmenter les coûts d'emprunt d'un quart de point de pourcentage à la fin de sa réunion de deux jours, mercredi.

L'annonce imminente a maintenu les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans à un niveau élevé et a exercé une pression sur l'or, car la hausse des taux d'intérêt américains augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs. [US/]

"Nous verrons donc quel genre de signal ils enverront demain, et dans quelle mesure leur déclaration sera belliciste, ce qui déterminera probablement les perspectives à court terme d'ici", a déclaré Ole Hansen, analyste chez Saxo Bank.

Pendant ce temps, le palladium au comptant était en hausse de 1,7 % à 2 428,72 $ l'once, après sa séance la plus faible en deux ans lundi, en raison de l'apaisement des craintes liées à l'offre.

Le palladium est un marché notoirement peu liquide, a déclaré M. Hansen, et comme la prime de guerre a été retirée des marchés des matières premières, le palladium n'a pas été protégé. [O/R]

L'argent au comptant a perdu 1,8 % à 24,58 $ l'once, tandis que le platine a glissé de 1,8 % à 1 012,04 $.