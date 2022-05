L'or glisse en raison du rebond du dollar, mais il est prêt pour un gain hebdomadaire

L'or au comptant a fait volte-face pour chuter de 0,3 % à 1 836,15 $ l'once à 1432 GMT, après avoir atteint un sommet d'une semaine plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,4 % à 1 833,80 $.

Le lingot, qui a touché lundi un plus bas de 3 mois et demi à 1 786,60 $, a gagné environ 1,4 % depuis le début de la semaine.

"Le dollar a reculé cette semaine et a favorisé la hausse de l'or. De plus, une fois que l'or a franchi la barre des 1785 $, les chasseurs d'aubaines sont arrivés et cela a apporté un léger soutien", a déclaré Phillip Streible, stratège en chef du marché chez Blue Line Futures à Chicago.

"Cependant, aujourd'hui, les actions américaines se redressent et la légère hausse du dollar exerce une pression sur l'or." [.N]

Le Dollar Index, en hausse de 0,3 %, se dirigeait toujours vers sa pire semaine depuis début février. [USD/]

"Les haussiers vantent la demande de valeurs refuges comme étant un soutien pour les métaux précieux, tandis que les baissiers répliquent que la récente hausse des rendements obligataires et un dollar américain toujours fort restent dans leur camp", a déclaré Jim Wycoff, analyste principal de Kitco, dans une obligation.

"Tant les haussiers que les baissiers ont besoin de nouvelles nouvelles fondamentales pour aider à faire monter les prix."

La position agressive de la Réserve fédérale américaine en matière de hausse des taux pour lutter contre la flambée des prix a soutenu le dollar américain et les rendements du Trésor, tout en suscitant des inquiétudes quant à la croissance économique.

Les craintes de récession se sont accrues récemment et, en raison de la volatilité des marchés boursiers, l'intérêt pour l'or va augmenter, a déclaré Xiao Fu, responsable de la stratégie des marchés des matières premières à la Bank of China International.

L'argent a baissé de 0,5 % à 21,78 $ l'once, mais a augmenté d'environ 3,3 % sur la semaine.

Le platine a baissé de 0,9 % à 953,75 $, tandis que le palladium a reculé de 0,8 % à 1 991,04 $. Les deux sont susceptibles d'enregistrer des gains hebdomadaires.