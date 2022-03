L'or glisse sur des rendements plus élevés, les inquiétudes concernant l'Ukraine limitent les pertes

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant était en baisse de 0,2% à 1 918,29 $ l'once à 0130 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont également glissé de 0,2 % à 1 918,40 $.

* Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans ont bondi à de nouveaux sommets depuis mai 2019. [US/]

* Les responsables de la Fed contribuent à façonner les attentes du marché en faveur d'une hausse plus marquée des taux d'intérêt afin de freiner la poussée de l'inflation, mais ils n'ont pas réussi à dissiper les craintes que le cycle de resserrement fasse un trou dans l'économie et le marché du travail.

* Le marché évalue à 72,2 % la probabilité que la Fed augmente les taux des fed funds de 50 points de base en mai, 27,8 % seulement s'attendant à une hausse d'un quart de point de pourcentage. Les chances d'une hausse plus importante ont bondi d'un peu plus de 50 % lundi. [FEDWATCH]

* L'or est sensible à la hausse des taux d'intérêt américains et aux rendements plus élevés, qui augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots non productifs.

* Pour couronner les pertes de l'or, l'Occident a prévu d'annoncer de nouvelles sanctions contre le Kremlin dans un contexte d'aggravation de la crise humanitaire, malgré les pourparlers entre l'Ukraine et la Russie, qui restent conflictuels mais progressent.

* Les analystes ont également déclaré que les risques économiques et politiques liés à l'invasion de l'Ukraine par la Russie continueraient d'être suivis de près par le marché de l'or, tout développement important étant susceptible de déclencher une forte action sur les prix dans un sens ou dans l'autre.

* Le palladium, utilisé par les constructeurs automobiles dans les convertisseurs catalytiques pour réduire les émissions, a augmenté de 2,1% à 2 537,43 $ l'once.

* L'argent au comptant a baissé de 0,1 % à 24,73 $ l'once, le platine a perdu 0,6 % à 1 017,17 $.

DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT)

0700 UK CPI YY Feb

1400 US New Home Sales-Units Feb

1500 Confiance des consommateurs européens Flash Mars