L'or glisse sur un dollar fort alors que les marchés attendent une hausse importante des taux de la Fed.

L'or au comptant a baissé de 0,5 % à 1 668,30 $ l'once à 1107 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont peu changé à 1 676,60 $.

"L'or est sous pression, il reste proche du plus bas de deux ans qu'il a touché vendredi et la raison principale en est le dollar fort", a déclaré Ricardo Evangelista, analyste principal chez ActivTrades.

"La décision de la Fed arrive demain (mercredi) et l'on s'attend à une hausse des taux de 75 points de base. Cependant, il y a une chance extérieure que nous puissions voir une hausse de 1% et si cela devait arriver, je pense qu'il y aurait plus de baisse pour l'or."

Le dollar est resté ferme près de son plus haut niveau depuis deux décennies, rendant l'or moins attrayant pour les détenteurs d'autres devises. Les rendements de référence du Trésor américain à 10 ans oscillaient près de leur plus haut niveau depuis 2011. [USD/] [US/]

À l'issue de sa réunion de politique générale de deux jours, mercredi, la Fed devrait procéder à sa troisième hausse consécutive des taux d'intérêt de 75 points de base.

La Banque d'Angleterre et la Banque du Japon décideront de leur politique jeudi. Les banques centrales du monde entier poursuivent leur lutte contre l'inflation galopante.

Bien que l'or soit considéré comme une couverture contre l'inflation, la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots à rendement nul.

Indicateur de ce sentiment, les avoirs dans le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, ont chuté à leur plus bas niveau depuis mars 2020. [GOL/ETF]

L'or pourrait subir beaucoup plus de turbulences cette semaine compte tenu de l'ampleur du resserrement à venir, a déclaré Craig Erlam, analyste de marché principal chez OANDA dans une note.

L'argent au comptant a chuté de 1,7 % à 19,27 $ l'once, tandis que le platine a augmenté de 0,3 % à 922,15 $.

Le palladium a glissé de plus de 3 % à 2 147,87 $.