L'or grimpe de plus de 1 % en raison de la baisse du dollar et des problèmes de croissance.

L'or au comptant a augmenté de 1% à 1 863,70 $ l'once vers 1004 GMT, les prix ont atteint leur plus haut depuis le 10 mai à 1 864,99 $ plus tôt dans la session. Les contrats à terme sur l'or américain ont gagné 1,1% à 1 862,30 $.

Le dollar a chuté de 1 %, les investisseurs maintenant la pression de vente, réduisant les paris sur les gains supplémentaires du dollar suite à la hausse des taux américains. Un dollar plus faible rend l'or moins cher pour les acheteurs étrangers. [USD/]

"Les bugs de l'or tirent leur force d'un dollar plus faible, des préoccupations concernant l'accélération de l'inflation et des craintes concernant la croissance mondiale... À court terme, un dollar plus faible pourrait donner un coup de pouce au métal précieux, éloignant les prix de la moyenne mobile simple à 200 jours", a déclaré Lukman Otunuga, analyste chez FXTM.

"Alors que l'or semble pousser à la hausse, l'approche agressive de la Réserve fédérale en matière de taux d'intérêt élevés pourrait constituer un obstacle majeur pour le métal à rendement nul."

L'or est considéré comme une couverture contre l'inflation et une valeur refuge en cas de troubles économiques. Cependant, il est extrêmement sensible aux taux d'intérêt américains car le lingot ne rapporte aucun intérêt.

Le président de la Banque fédérale de réserve de Saint-Louis, James Bullard, a réitéré la semaine dernière son opinion selon laquelle la banque centrale américaine devrait relever les taux d'intérêt à 3,5 % cette année afin de maîtriser plus rapidement l'inflation élevée.

ANZ Research a déclaré dans une note que le risque croissant de sous-performance des marchés d'actions a également renforcé l'attrait de l'or en tant que diversificateur de risques.

Les actions se sont maintenues juste au-dessus du territoire du marché baissier, les retombées économiques de la guerre en Ukraine et la persistance d'une inflation élevée ayant limité les gains des indices de référence des actions. [MKTS/GLOB]

L'argent au comptant a gagné 1,8 % à 22,15 $ l'once, le platine s'est raffermi de 1,9 % à 973,14 $ et le palladium a grimpé de 3,4 % à 2 029,87 $.