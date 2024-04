La hausse record de l'or en cinq séances, qui a permis au métal d'enregistrer sa troisième hausse hebdomadaire consécutive, s'est interrompue vendredi, le marché se concentrant sur les données relatives à l'emploi non agricole aux États-Unis, qui pourraient fournir davantage d'indices sur la trajectoire de la politique monétaire de la Réserve fédérale.

L'or au comptant était en baisse de 0,5 % à 2 278,50 $ l'once, à 0328 GMT, après avoir atteint un record de 2 305,04 $ jeudi. Les contrats à terme sur l'or américain ont perdu 0,5 % à 2 296,90 $.

"L'or va continuer à se redresser avec des retraits normaux", a déclaré Luca Santos, analyste chez ACY Securities.

La baisse du dollar américain, les attentes des investisseurs que la Fed réduise ses taux cette année, l'incertitude économique et les tensions croissantes au Moyen-Orient ont été une force motrice pour les marchés et bien plus pour l'or, a ajouté M. Santos.

L'or est en passe de réaliser un troisième gain hebdomadaire consécutif, en hausse de 2,3 % jusqu'à présent, également grâce aux achats importants des banques centrales et à la demande des fonds qui suivent l'évolution de la conjoncture.

"L'or se négocie en territoire suracheté", a déclaré Hugo Pascal, négociant en métaux précieux chez InProved, ajoutant qu'il voyait une forte probabilité de correction dans les jours à venir, avec 2250 dollars comme premier objectif.

L'attention se porte maintenant sur les données de l'emploi non agricole (NFP) de mars aux Etats-Unis, attendues à 1230 GMT, qui pourraient apporter plus de lumière sur le calendrier de la première réduction des taux de la Fed.

"Un NFP plus fort exercera une pression sur le complexe des métaux, indiquant une augmentation des pressions inflationnistes", a déclaré Pascal.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a réitéré que la banque centrale américaine avait le temps de délibérer sur sa première baisse de taux, étant donné la force de l'économie et les récents chiffres élevés de l'inflation.

Selon l'outil FedWatch du CME, les traders évaluent actuellement à 65 % les chances que la Fed réduise ses taux en juin. La baisse des taux d'intérêt réduit le coût d'opportunité de la détention de lingots.

Ailleurs, l'argent au comptant a chuté de 1,7 % à 26,49 $ l'once, après avoir atteint son plus haut niveau depuis juin 2021 lors de la séance précédente. Le platine a baissé de 0,4% à 921,66 dollars. Les deux métaux étaient sur la voie d'une hausse hebdomadaire.

Le palladium a perdu 1,9% à 1 002,03 dollars.