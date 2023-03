L'or a reculé jeudi après un rallye axé sur la sécurité, qui a fait grimper les prix à leur plus haut niveau depuis le début du mois de février, alors que les traders recherchent plus de clarté sur le secteur financier après que le Crédit Suisse soit devenu le dernier point focal des craintes d'une crise bancaire.

L'or au comptant était en baisse de 0,3% à 1 912,48 $ l'once, à 0328 GMT, après avoir augmenté de plus de 1% mercredi. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,8% à 1 915,10 dollars.

"Les investisseurs sont à la recherche d'un actif sûr pour placer leur argent après la crise du secteur bancaire américain, ce qui a déclenché de nouvelles hausses dans un refuge semblable à l'or", a déclaré Hareesh V, responsable de la recherche sur les matières premières chez Geojit Financial Services.

"La chute d'aujourd'hui est attribuée à une correction technique à partir d'un sommet de plus de cinq semaines et à un dollar stable. Les investisseurs attendent avec impatience de nouveaux indices sur la crise bancaire américaine."

Les actions de Credit Suisse se sont effondrées jusqu'à 30 % mercredi après que le principal actionnaire du créancier a déclaré qu'il ne pouvait pas fournir de soutien supplémentaire, quelques jours après l'effondrement des banques américaines Silicon Valley Bank et Signature Bank.

Les régulateurs suisses ont promis une bouée de sauvetage en liquidités au Credit Suisse, une initiative sans précédent de la part d'une banque centrale.

Les monnaies refuges telles que le dollar américain ont été très demandées jeudi. L'or est en concurrence avec le dollar en tant que réserve de valeur sûre, et les gains de la monnaie rendent le lingot moins attractif pour les acheteurs étrangers. [USD/]

Les marchés évaluent actuellement à 65% les chances d'une augmentation de 25 points de base lors de la réunion de mars de la Réserve fédérale américaine.

Le lingot est considéré comme une protection contre les incertitudes économiques, bien que des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de cet actif sans rendement.

"À plus long terme, la forte performance moyenne de l'or avant et après les premières baisses de taux de la Fed et les récessions américaines nous incite à prévoir des prix plus élevés à mesure que l'incertitude macroéconomique s'installe", ont déclaré les analystes de JP Morgan dans une note, ajoutant qu'ils s'attendaient à ce que l'or dépasse les 2 000 dollars l'once cette année.

L'argent au comptant a glissé de 0,4 % à 21,71 $ l'once, le platine a baissé de 0,3 % à 959,52 $, tandis que le palladium a gagné 1,3 % à 1 465,91 $.