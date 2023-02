L'or ne bouge pas, les traders attendent les données américaines pour connaître l'avis de la Fed.

L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 1 842,37 $ l'once, à 0245 GMT, se négociant dans une fourchette de 4 $. Les contrats à terme sur l'or américain se sont raffermis de 0,1 % à 1 852,10 $.

Les taux d'intérêt élevés découragent les investisseurs de placer leur argent dans des actifs non productifs tels que l'or.

"La baisse du prix de l'or s'est quelque peu stabilisée alors que les marchés font le point sur la question de savoir si la réévaluation hawkish de la Fed est peut-être allée un peu trop vite", a déclaré Christopher Wong, stratège OCBC FX.

Le prix de l'or a atteint son plus haut niveau depuis avril 2022 au début du mois, mais a depuis perdu environ 120 $ après qu'une série de données économiques ait montré des signes de résistance de l'économie américaine et un marché du travail tendu, alimentant les craintes que les taux d'intérêt restent plus élevés plus longtemps.

Le procès-verbal de la dernière réunion de politique générale de la Fed sera publié mercredi. Les marchés monétaires s'attendent à ce que la Fed relève les taux de référence au-dessus de 5 % d'ici mai, avec un pic des taux à 5,3 % en juillet.

"La poursuite de la réévaluation hawkish de la Fed devra trouver un nouveau catalyseur et cela met l'accent sur le core PCE... une impression à la hausse pourrait voir l'élan du dollar se renforcer et mettre la pression sur l'or, mais une surprise à la baisse des données devrait voir une pause dans la réévaluation hawkish de la Fed et l'or peut se redresser", a déclaré Wong de l'OCBC.

Les données sur les dépenses personnelles de consommation (PCE), la mesure de l'inflation préférée de la Fed, et les chiffres du produit intérieur brut attendus plus tard cette semaine sont également dans le collimateur des investisseurs.

Le Dollar Index s'est raffermi de 0,1 %, rendant les lingots au prix du billet vert plus chers pour les acheteurs détenant d'autres devises. [USD/]

L'argent a légèrement augmenté de 0,1 % à 21,76 $ l'once, le platine de 0,2 % à 928,26 $ et le palladium de 0,2 % à 1 507,90 $. Les trois métaux se sont éloignés des sommets d'une semaine atteints lundi.