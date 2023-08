Le prix de l'or a stagné mercredi, un jour après avoir franchi le niveau de soutien clé de 1 900 $ pour la première fois en un mois et demi, alors que les rendements du Trésor américain ont été augmentés en raison des attentes de la Réserve fédérale qui n'a pas encore terminé son cycle de resserrement monétaire rapide.

L'or au comptant s'est maintenu à 1 903,70 $ l'once à 3h17 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain sont restés stables à 1 935,40 $.

L'or a chuté mardi jusqu'à 1 895,50 $ l'once, son niveau le plus faible depuis fin juin, alors que les rendements du Trésor américain à 10 ans ont atteint leur plus haut niveau depuis près de 10 mois, ce qui les rend plus attractifs que les lingots ne portant pas d'intérêts.

"Les prix de l'or continuent de lutter contre la hausse incessante des rendements réels ces derniers temps, ainsi que la force du dollar américain, ce qui semble réduire l'attrait de l'or et inciter les investisseurs à le fuir", a déclaré Yeap Jun Rong, stratège de marché chez IG.

Signe du sentiment des investisseurs à l'égard des lingots, les avoirs du plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, le SPDR Gold Trust, ont prolongé leur déclin pour atteindre leur niveau le plus bas depuis janvier 2020. Aucun afflux n'a été signalé depuis la fin du mois de juillet.

"Les données économiques en provenance des États-Unis ont jusqu'à présent permis de maintenir les taux à un niveau élevé plus longtemps. Les données sur les ventes au détail aux États-Unis, publiées hier, ont repoussé les craintes de récession et pourraient maintenir les flux de valeurs sûres à distance", a ajouté Jun Rong.

Les ventes au détail américaines ont augmenté plus que prévu en juillet, soulignant la résistance de l'économie malgré les hausses agressives des taux d'intérêt de la Fed pour maîtriser l'inflation...

Plus tard dans la journée, les investisseurs examineront le compte rendu de la réunion de juillet de la Fed afin d'évaluer sa prochaine stratégie en matière de taux d'intérêt.

Le président de la Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, a déclaré mardi que si la banque centrale américaine a fait des progrès dans sa lutte contre l'inflation, les taux d'intérêt pourraient encore devoir être augmentés pour terminer le travail.

Dans les autres métaux, l'argent au comptant a augmenté de 0,4 % à 22,59 $ l'once et le platine est resté stable à 888,75 $. Le palladium a gagné 0,3 % à 1 238,67 dollars.