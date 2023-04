Le prix de l'or a chuté d'environ 1 % pour passer sous la barre des 2 000 dollars lundi, après que les données sur l'emploi aux Etats-Unis aient indiqué un marché du travail tendu et augmenté les attentes d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale en mai.

L'or au comptant était en baisse de 0,9 % à 1 990,69 $ l'once, à partir de 402 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont glissé de 1 % à 2 006,30 $.

L'or a chuté en raison de la prise de bénéfices sur les attentes de hausses de taux de la Fed, suivie par le rapport de vendredi sur la croissance de l'emploi aux États-Unis et un dollar stable, a déclaré Hareesh V, chef de la recherche sur les matières premières chez Geojit Financial Services, tout en notant une correction technique dans les prix.

Le Dollar Index était en hausse de 0,1%, rendant le lingot cher pour les acheteurs étrangers. [USD/]

Les données de vendredi du Département du Travail américain ont montré que le nombre d'emplois non agricoles a augmenté de 236 000 en mars, par rapport aux attentes de 239 000. Les données ont également montré que le taux de chômage a baissé à 3,5% contre 3,6% le mois précédent.

Le rapport a augmenté les paris selon lesquels la banque centrale américaine augmenterait les taux le mois prochain, les marchés évaluant à 66 % les chances d'une augmentation des taux de 25 points de base (pb), selon l'outil FedWatch de la CME.

Toutefois, "les perspectives à court terme restent positives pour l'or. Tant que les prix se maintiennent au-dessus de 1 920 dollars, les perspectives haussières ont des chances de se poursuivre", a ajouté Hareesh de Geojit.

L'or est traditionnellement considéré comme une protection contre l'inflation, mais la hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de cet actif sans rendement.

"La tendance haussière, établie depuis novembre 2022, est toujours intacte", a déclaré la société de métaux MKS PAMP dans une note, mais a ajouté qu'un IPC américain de base "plus collant" mercredi solidifierait une hausse de 25 points de base et garantirait, à moins d'un nouveau catalyseur, que les prix de l'or n'atteignent pas leurs plus hauts niveaux historiques ce mois-ci.

L'argent au comptant a perdu 1 % à 24,75 dollars l'once, le platine 0,5 % à 1 002,35 dollars et le palladium 0,3 % à 1 461,31 dollars.

L'Australie, Hong Kong et certains marchés européens sont fermés lundi pour les vacances de Pâques.