L'or a prolongé ses pertes lundi pour la sixième session consécutive, atteignant un plus bas de près de sept mois, alors que le dollar est resté fort, les traders digérant un rapport clé sur l'inflation américaine tout en se préparant à une série de données sur le marché de l'emploi attendues cette semaine.

L'or au comptant était en baisse de 0,3 % à 1 843,67 $ l'once à 0325 GMT, son niveau le plus bas depuis le 10 mars. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,3 % à 1 859,70 $.

La semaine dernière, le lingot a affiché sa plus forte baisse hebdomadaire depuis juin 2021 pour terminer le troisième trimestre avec une baisse de 3,7%.

"Les données en provenance des États-Unis sont de plus en plus molles et le resserrement de la Réserve fédérale américaine commence à se manifester de plus en plus souvent", a déclaré Ilya Spivak, responsable de la macro mondiale chez Tastylive.

"Si les données commencent à sembler faibles cette semaine, l'or pourrait trouver une tentative de creuser un fond."

Le dollar s'est maintenu près de son plus haut niveau depuis 10 mois, tandis que les rendements des bons du Trésor se sont éloignés de leur plus haut niveau depuis 16 ans.

L'inflation sous-jacente américaine s'est modérée en août, selon des données publiées vendredi, l'indice des prix des dépenses de consommation personnelle (PCE), une mesure de l'inflation étroitement surveillée par la Réserve fédérale, se situant maintenant en moyenne près de son objectif de 2 % au cours des trois derniers mois.

Le président de la Fed de New York, John Williams, a déclaré que la banque centrale pourrait en avoir fini avec les hausses de taux car les pressions inflationnistes, bien que toujours élevées, se rapprochent de l'objectif officiel.

Des taux plus élevés augmentent le coût d'opportunité de la détention de lingots, dont le prix est fixé en dollars et qui ne rapportent pas d'intérêts.

Les marchés considèrent qu'il y a 45 % de chances que les taux augmentent encore cette année, mais aussi 43 % de chances que la politique soit assouplie au cours du premier semestre 2024, selon l'outil FedWatch du CME.

L'argent au comptant a chuté de 1,5 % à 21,82 dollars l'once, son niveau le plus bas depuis plus de six mois, tandis que le platine a augmenté de 0,4 % à 908,45 dollars et que le palladium s'est stabilisé à 1 245,23 dollars. (Reportage de Deep Vakil à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Krishna Chandra Eluri)