Le prix de l'or s'est stabilisé au-dessus de son plus bas niveau depuis cinq mois lundi, après avoir baissé au cours des cinq dernières séances, alors que les investisseurs se préparent à la réunion des banquiers centraux à Jackson Hole, dans le Wyoming, cette semaine, pour connaître les perspectives sur l'économie et les taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 1 888,36 dollars l'once à 1 h 24 GMT, tandis que les contrats à terme sur l'or américain ont ajouté 0,1 % à 1 917,70 dollars.

* Les prix ont chuté à leur plus bas niveau depuis la mi-mars à 1 883,70 $ la semaine dernière, alors que les données économiques favorables ont augmenté les paris pour des taux d'intérêt américains plus élevés et plus longs, réduisant la demande d'or qui ne rapporte pas d'intérêt.

* Les investisseurs se concentreront sur le discours du président de la Réserve fédérale américaine, Jerome Powell, vendredi, alors que les banquiers centraux du monde entier se réunissent à Jackson Hole pour leur conférence annuelle.

* La Fed a probablement fini de relever les taux d'intérêt, selon une forte majorité d'économistes interrogés par Reuters, et une légère majorité s'attend maintenant à ce que la banque centrale attende au moins jusqu'à la fin du mois de mars avant de les abaisser.

* La hausse des rendements des obligations du Trésor et des taux hypothécaires pourrait réduire le soutien de la Fed à de nouvelles augmentations des taux d'intérêt, dont la perspective s'est déjà éloignée en raison de l'affaiblissement de l'inflation.

* Dans le même temps, la Chine a réduit son taux de prêt de référence à un an lundi, comme prévu, les autorités cherchant à intensifier leurs efforts pour stimuler la demande de crédit, mais a surpris les marchés en maintenant le taux à cinq ans inchangé.

* Le SPDR Gold Trust, le plus grand fonds négocié en bourse adossé à l'or, a déclaré que ses avoirs avaient augmenté de 0,3 % pour atteindre 890,10 tonnes vendredi, contre 887,50 tonnes jeudi.

* Les primes sur l'or physique en Chine ont atteint leur plus haut niveau depuis décembre 2016 la semaine dernière, tandis que la baisse des prix intérieurs a ramené certains acheteurs en Inde.

* Dans les autres métaux, l'argent au comptant s'est stabilisé à 22,71 dollars l'once et le platine était autour de 909,57 dollars. Le palladium était en hausse de 0,1 % à 1 257,43 dollars. (Reportage de Swati Verma à Bengaluru ; Rédaction de Varun H K)