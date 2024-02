Le prix de l'or est resté proche de son plus bas niveau depuis deux mois jeudi, les traders évaluant les remarques mitigées des responsables de la Réserve fédérale américaine sur les données d'inflation plus élevées que prévu en janvier, ce qui a entraîné un recul des espoirs d'une réduction précoce et plus importante des taux d'intérêt.

FONDAMENTAUX

* L'or au comptant est resté stable à 1 992,77 $ l'once (Oz), à 0157 GMT, après avoir atteint son plus bas niveau depuis le 13 décembre mercredi.

* Les contrats à terme sur l'or américain étaient également stables à 2 004,60 dollars l'once.

* Le président de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, a déclaré mercredi que le chemin de la Fed vers son taux d'inflation cible de 2% serait toujours en bonne voie même si les augmentations de prix sont un peu plus fortes que prévu au cours des prochains mois, et que la banque centrale devrait se garder d'attendre trop longtemps avant de réduire les taux d'intérêt.

* Les remarques de M. Goolsbee sont intervenues après une surprise à la hausse de l'inflation américaine mardi, qui a montré que l'indice des prix à la consommation (IPC) a augmenté de 3,1 % sur une base annuelle, au-dessus des prévisions d'une augmentation de 2,9 %.

* Le lingot a chuté d'environ 1,4 % après les données de l'IPC, dans sa plus grande baisse quotidienne depuis le 4 décembre.

* Michael Barr, vice-président de la Fed chargé de la supervision, a déclaré que la Fed restait confiante, mais que les chiffres de l'IPC de janvier montraient que le retour des États-Unis à une inflation de 2 % "pourrait être cahoteux".

* Les traders évaluent à environ 97 points de base (pb) les réductions de taux pour cette année, en hausse par rapport à 85 pb mercredi, la première étant susceptible d'arriver en juin. Le "dot plot" de la Fed publié en décembre prévoyait trois baisses de taux d'un quart de point en 2024.

* L'accent est maintenant mis sur les données des ventes au détail américaines prévues à 1330 GMT et les chiffres de l'indice des prix à la production (PPI) prévus pour vendredi. Au moins trois responsables de la Fed devraient s'exprimer au cours de la semaine.

* Le platine a baissé de 0,3% à 886,46$/Oz, le palladium a baissé de 0,5% à 929,72$, et l'argent a baissé de 0,1% à 22,35$. DONNÉES/ÉVÉNEMENTS (GMT) 0700 Estimation du PIB britannique Déc 1100 Actifs de réserve de la zone euro Total Jan 1315 Mise en chantier au Canada Jan 1330 Demandes initiales d'allocations chômage aux Etats-Unis w/e 10 février 1330 Indice des affaires de la Fed de Philadelphie Fév 1330 Ventes au détail aux Etats-Unis Jan 1330 Indice manufacturier de la Fed de New York Fév 1330 Prix des importations aux Etats-Unis Jan 1415 Production industrielle aux Etats-Unis Jan 1500 Indice du marché immobilier aux Etats-Unis Fév 1815 Discours de Waller de la Fed des Etats-Unis -- 2359 Discours de Bostic de la Fed des Etats-Unis -- (Rapport de Harshit Verma à Bengaluru ; Editing par Rashmi Aich)