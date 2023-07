Le prix de l'or a atteint son plus haut niveau depuis près d'un mois jeudi, soutenu par un dollar américain plus faible, après que les données sur l'inflation américaine aient fait naître l'espoir que la Réserve fédérale cesserait bientôt de resserrer sa politique monétaire.

L'or au comptant était en hausse de 0,1% à 1 959,79 $ l'once à 0241 GMT, atteignant son plus haut niveau depuis le 16 juin. Les contrats à terme sur l'or américain ont augmenté de 0,1% à 1 964,30 dollars.

Les prix à la consommation américains ont augmenté modestement en juin et ont enregistré leur plus faible augmentation annuelle en plus de deux ans, l'inflation continuant à diminuer, mais probablement pas assez rapidement pour décourager la Fed de recommencer à augmenter les taux d'intérêt plus tard ce mois-ci.

Par conséquent, l'attention reste focalisée sur la prochaine réunion de fixation des taux de la banque centrale, qui pourrait dicter les prix de l'or à court terme, a déclaré Brian Lan, du négociant singapourien GoldSilver Central.

Les récents commentaires optimistes des décideurs politiques ont pesé sur l'or, qui a perdu plus de 100 dollars depuis ses sommets de mai.

La hausse des taux d'intérêt augmente le coût d'opportunité de la détention de lingots sans rendement, même s'ils sont considérés comme un investissement sûr en période d'incertitudes politiques et financières.

"(Par conséquent,) alors que l'or pourrait s'approcher de la barre des 2 000 dollars, les chances de voir les prix baisser sont plus probables ce trimestre, et donc les 1 800 dollars restent une possibilité", a déclaré Lan, ajoutant que la Fed pourrait encore adopter un "ton prudent".

Sur le marché financier en général, les actions et les obligations asiatiques ont également progressé après que l'inflation américaine a alimenté les spéculations sur la fin du cycle de resserrement post-pandémique.

Les investisseurs s'intéressent désormais aux demandes initiales d'allocations chômage aux États-Unis et à l'indice des prix à la production, attendus plus tard dans la journée.

Parmi les autres métaux précieux, l'argent au comptant a augmenté de 0,3 % à 24,2163 $ l'once et le palladium a progressé de 0,7 % à 1 292,19 $.

Le platine a gagné 0,8% à 954,26 dollars, après avoir augmenté de 3% lors de la session précédente. (Reportage d'Arundhati Sarkar à Bengaluru ; Rédaction de Rashmi Aich et Sohini Goswami)