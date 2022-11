L'or progresse alors que la Fed annonce un ralentissement des hausses de taux.

L'or au comptant a augmenté de 0,4% à 1 755,73 $ l'once à 0321 GMT. Les contrats à terme sur l'or américain ont progressé de 0,6 % à 1 755,90 $.

La baisse des taux a tendance à renforcer l'attrait du lingot par rapport aux autres actifs porteurs d'intérêts. Les taux d'intérêt élevés ont freiné le statut traditionnel de l'or en tant que couverture contre une inflation élevée et d'autres incertitudes cette année, car ils se traduisent par un coût d'opportunité plus élevé pour détenir cet actif non productif.

Le procès-verbal de la réunion de la Fed des 1er et 2 novembre a montré qu'une "majorité substantielle" des décideurs de la Fed a convenu qu'il serait "probablement bientôt approprié" de ralentir le rythme des hausses de taux d'intérêt.

Les contrats à terme sur les fonds fédéraux évaluent maintenant à 85 % la probabilité d'une augmentation de 50 points de base (pb) lors de la réunion de décembre, après quatre hausses consécutives de 75 pb.

"Les minutes du FOMC et la réaction perçue des marchés à un ralentissement des hausses de taux - parallèlement au schéma saisonnier extrême d'achat fin novembre-décembre jusqu'à la fin du premier trimestre - ont fait grimper les marchés des métaux en Asie", a déclaré David Mitchell, directeur général de Indigo Precious Metals à Singapour.

Pour donner un coup de pouce supplémentaire à l'or et aux métaux précieux en général, le dollar était largement en baisse après les minutes de la Fed. Un dollar plus faible rend les lingots moins chers pour les acheteurs étrangers.

Toutefois, l'or au comptant pourrait terminer son rebond autour d'une résistance technique de 1 757 $ l'once et reprendre sa baisse par la suite, selon l'analyste technique de Reuters, Wang Tao.

L'activité du marché devrait être relativement faible en raison des vacances de Thanksgiving aux États-Unis.

La demande d'or physique en Asie, quant à elle, est restée faible cette semaine, les primes dans la principale plaque tournante de la Chine s'étant encore assouplies en raison des nouvelles restrictions COVID-19, tandis que les prix intérieurs plus élevés ont découragé la plupart des acheteurs en Inde.

L'argent au comptant a augmenté de 0,5 % à 21,62 $ l'once, le platine a ajouté 0,3 % à 999,38 $, tandis que le palladium a gagné 0,7 % à 1 894,75 $.